Fatih Terim kaç yaşında? Usta teknik adam Fatih Terim kimdir ve kaç yaşında?

Galatasaray’ın teknik direktörülüğünü yürüten Fatih Terim corona virüsüne yakalanan isimlerden biri oldu. Fatih Terim’in yaşı, hayatına dair detaylar ve birçok ayrıntı merak edilmeye başlandı. Fatih Terim’in corona virüsüne yakalandığını açıklamasının ardından birçok camiadan destek mesajı yağdı.

FATİH TERİM KAÇ YAŞINDA? İŞTE HAYATI…

Fatih Terim, 4 Eylül 1953 yılında Adana, Ceyhan ilçesi Gökseliye kasabasında doğmuştur. Kıbrıs Türkü olan babasıyla birlikte birçok işte çalıştı. Babasının adı Talat’dır. Girdiği motor sanat enstitüsünden devamsızlık sebebiyle ayrıldı. 1969 yılında 16 yaşında Adana Demirspor‘da kaleci olarak futbol hayatına başladı.

1974 yılında Galatasaray SK‘ya transfer oldu. 20 Nisan 1975‘te İsviçre karşısında ilk milli maçına çıktı. 51 kez giydiği milli formayla, 11 yıl en fazla milli olan futbolcu ünvanını elinde tuttu. Fakat Galatasaray ile hiç şampiyonluk yaşayamadı.

Jübilesini 1985 yılında yapan Fatih Terim, sonra antrenörlük kurslarına gitti. 1987 yılında MKE Ankaragücü‘nün başına geçti. 2 Sene bu takımı çalıştırdı. Takımı 6. sıraya kadar yükseltti. Ardından 1989 – 1990 Sezonunda Göztepe‘yi çalıştırdı. 1990 yılında A Milli Takımı çalıştıran Alman teknik direktör Sepp Piontek‘in yardımcılığına getirildi. 1993‘te 21 yaş altı milli takım ile Akdeniz Oyunları‘nda şampiyon oldu. Aynı sene Türk Milli Takımı’nın başına geçti. 1996 yılında, teknik direktörlüğünü yaptığı milli takım, tarihinde ilk kez Avrupa şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

Euro 1996‘da başarı gösteremeyen Terim milli takım görevinden istifa ederek Galatasaray kulübünün başına geçti. 1996 – 2000 seneleri arasında takımını 4 kez şampiyon yaptı ve 2000 senesinde EUFA kupasını ilk kez Türkiye‘ye getirdi. Sarı-kırmızılı ekip birbiri ardına bu başarılara imza atarken, taraftar da teknik direktörleri Fatih Terim’i “İmparator” ünvanıyla ödüllendirir. 2000 – 2001 sezonunda Fiorentina‘yı çalıştırdı. 2001’de AC Milan‘ın başına geçen “imparator” lakaplı teknik adam 2003 senesine kadar bu takımı yönetti. 2003’te Galatasaray’a geri döndü. Üst üste aldığı başarısız sonuçlar sonrasında 2004‘te görevinden men edildi.

2005‘te tekrar Türk Milli Takımı’nın başına geçti. Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim, 7 Şubat 2007 tarihinde Gürcistan maçıyla 55. kez takımın başında sahaya çıktı. Coşkun Özarı‘nın rekorunu kırdı. 24 Mart 2007 Yunanistan-Türkiye maçı ile 56. kez milli takımın başına geçti. Türkiye Milli Takımını Avusturya ve İsviçre‘de yapılacak olan EURO 2008 finallerine çıkmasını sağladı. Şampiyonada Milli Takım yarı finale yükseldi. Yarı finalde Türkiye, Almanya‘ya 3-2 yenilerek elendi. Bu sonuçla Türkiye EURO 2008’de Avrupa üçüncüsü oldu. Türkiye Milli Futbol Takımı’nı 2010 FIFA Dünya Kupası’na taşıyamadığı için 19 Ekim 2009 tarihinde görevinden ayrıldı.

8 Mayıs 2007 tarihinde İtalya Cumhurbaşkanı Giorgio Napolitano tarafından Commendatore Nişanı (“İtalyan Dayanışması Yüksek Liyakat Nişanı” ) ile ödüllendirildi.

17 Mayıs 2011 tarihinde üçüncü kez Galatasaray teknik direktörlüğüne geldi ve 2012 de lig şampiyonluğu yaşayarak 5 şampiyonlukla lig tarihinin en fazla şampiyonluk kazanan teknik direktörü unvanını kazandı.

Ayrıca daha önce 2002 yılında düzenlenen UEFA Elit Teknik Direktörler Forumuna davet edilen ilk teknik direktör unvanını kazanan Fatih Terim,aynı organizasyona 2012 yılında tekrar davet edilmiştir.

24 Eylül 2013 tarihinde Galatasaray Kulübü başkanı Ünal Aysal tarafından görevine son verilmiştir. 2013-2014 sezonu için Millî Futbol Takımı’nın başına getirilmiştir. İlerleyen yıllarda tekrar Galatasaray’ın başına geçmiştir ve halen görevini yürütmektedir.