Fatih Terim: “Talihsiz basın toplantısından ben de üzüntü ile haberdar oldum”

İSTANBUL (AA) – Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz'in dün gerçekleştirdiği basın toplantısına ilişkin bir açıklama yayımladı.

Sosyal medya hesabından kaleme aldığı bir mektubu yayımlayan Terim, Cengiz'in açıklamalarından üzüntü duyduğunu belirtti.

Terim yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray Spor Kulübü Başkanı'nın, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı'nda düzenlediği talihsiz basın toplantısından milyonlarca Galatasaraylı gibi ben de üzüntü ile haberdar oldum. Artık rutin bir hal alan ve zaman zaman kapalı kapılar ardında küçük gruplar özelinde, zaman zaman ise kamuoyu önünde açık şekilde tarafıma, çalışma arkadaşlarıma ve oyuncularıma yöneltilen ithamlara vereceğim cevapların ne yönde olacağına ilişkin oluşan merakın farkındayım. Ancak mevcut başkan hakkında şu an için yapabileceğim tek şey kendisine acil şifalar dilemek olacaktır. Saygılarımla."