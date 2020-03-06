Fatih Terim’den futbolculara yine mektup gitti!

Süper Lig’de şampiyonluk yarışının kaderini belirlemeye aday Sivasspor maçına Galatasaray, hummalı bir şekilde hazırlanıyor. Teknik patron Fatih Terim, Sivas mücadelesine ‘derbi’ gözüyle bakıyor ve Fenerbahçe deplasmanı öncesi yaptığı uygulamaları tekrarlıyor. Futbolculara yapmaları gerekeni mektupla anlatan kurt hoca, Florya’da tam konsantrasyon istedi. İşte detaylar…

1- EV ÖDEVLERİ HAZIR

Sivas’ın detaylı analizi hazırlatıldı. Her futbolcunun artıları ve eksileri, güçlü ve zayıf yanları raporlandı. Farklı taktik varyasyonlar ve maç içindeki duruma göre yapılması gerekenler futbolcularla paylaşıldı

2- ÖZEL GÖREVLER VERİLDİ

Terim, bazı futbolcular için spesifik görevler hazırladı. Donk, Fenerbahçe derbisinde Muriqi’i durdurduğu gibi bu kez de Yatabare’ye yakın oynayacak. Hakan Arslan ve Emre Kılınç’a da özel eşleşme belirlendi.

3- LEMINA’YA KORUMA

Sivasspor maçı kadrosu da şekilleniyor. Orta sahanın, Fenerbahçe derbisindeki kurgudan kurulması bekleniyor. İyileşen Lemina, Sivas’ta riske edilmeyebilir. Orta alan dizilişi Ömer-Seri-Belhanda’dan oluşacak.

4- TAM KONSANTRASYON

Teknik heyet, futbolculardan Sivas maçına tam konsantrasyon istedi. Dinlenme zamanları dışında dikkat dağıtacak unsurlardan uzak durmaları direktifi verildi. Tesislere giriş çıkışlar da Terim’in kontrolüne verildi.