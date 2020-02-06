Fatih Terim’den imalı mesaj: ‘Bazı arkadaşlarımızı yorduk’

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, konuşmasına Aytemiz Alanyaspor´u galibiyetinden dolayı tebrik ederek başladı.

Maçı değerlendiren Terim, şu ifadeleri kullandı:

“İlk ayağı kaybettik, tebrik ederiz rakibi, kazandılar. İkinci ayağa bakacağız, deneyeceğiz. Ben 7-8 oyuncuyla rotasyon yaptım diye önemsemiyor diye bir şey çıkmasın. İlk yarı gole kadar kalemizde bir şey görmedik. Direkten çıkan topumuz da var. İki duran toptan gol yedik. Direk toptan yemedik, ikinci toplardan yedik. Bazı arkadaşlarımızı yorduk, ne kadar yardım edebilirler, edebilecekler görmüş olduk. İstemediğimiz bir sonuç ama Galatasaray için altından kalkılacak bir sonuç. Rakibimiz avantajlı şu an. Henüz daha son düdük çalmadı. Son düdüğe kadar kovalayacağımızdan herkes emin olabilir.”

‘DAHA İYİ OYNAMALILARDI’

“Daha iyi oynamalıydık. Yani şans verdiğimiz arkadaşlarımız daha da iyi oynamalıydı. Birinci ayağı kaybettik. Bakalım ikinci ayak ne olacak İstanbul´da göreceğiz. Kolay bir skor değil altından kalkması, ama Galatasaray her şeyin altından kalkacak kapasitede bir takım. Hayırlısı bakalım, bakacağız göreceğiz.”

“BİTİK HALDEYİM DEDİ”

“Kupaya önem vermiyoruz diye bir şey yok, tam tersi, önemsiyoruz. Galatasaray bir kupa varsa onu almak ister, önemli bir yere koyar. Bu yanlış anlaşılmasın ama rotasyon bizim için mecburiydi. Gerek Adem gerek Mariano, mecburduk. Devre arası Linnes gripten dolayı bitik haldeyim, oynayamayacağım deyince aklımızda olmayan bir değişiklik oldu o da.”

MAÇ SONUCU | Aytemiz Alanyaspor 2-0 Galatasaray (Ziraat Türkiye Kupası) Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Aytemiz Alanyaspor evinde ağırladığı Galatasaray`ı 2-0 mağlup etti. Sarı kırmızılılar yedek ağırlıklı kadro ile çıktığı mücadelede rakibine diş geçiremedi. Bakasetas ve Fernandes`in golleriyle kazanan Akdeniz ekibi İstanbul`a avantajlı skorla gidiyor. İlgili Haberi Oku