Fatih Terim’den Radamel Falcao talimatı!

Galatasaray’da Fatih Terim, Radamel Falcao’yu özel olarak hazırladı.
Hafta boyunca farklı hücum dizilişleri kullanan Terim, son kararını Falcao-Onyekuru-Feghouli üçlüsünden yana kullandı.
Kurt hoca, hataya müsait Fenerbahçe savunmasını, Kolombiyalı süper yıldızını etkin kullanarak aşacak. Onyekuru ve Feghouli, sürekli Falcao’yu besleyecek, pozisyona sokmaya çalışacak.
Belhanda’nın orta alandaki baskısıyla Fenerbahçe’yi kendi yarı alanında hapsetmek ana plan.
23 Şubat 2020 Ersun Yanal`ın Galatasaray derbisindeki hücum planı! Süper Lig`in 23. haftasında ezeli rakibi Galatasaray`ı konuk edecek olan Fenerbahçe`nin hücum planı belli oldu İlgili Haberi Oku