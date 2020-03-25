Fatih Terim’e destek videosu… İzlenme rekorları kırıyor

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in, corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıklamasının ardından spor camiası ve ünlülerden destek yağdı. Tecrübeli teknik adama bir başka destek de sosyal medya kullanıcılarından geldi. ‘@sinyorrmonci’ ismini kullanan Twitter kullanıcısının paylaştığı video, kısa sürede izlenme rekorları kırdı.

Birçok futbolseverin Fatih Terim’e destek verdiği görüntüleri birleştiren ‘@sinyorrmonci’ hazırladığı videoyu #EliniKalbineKoy etiketi ile paylaştı. Birçok sosyal medya kullanıcısı, Fatih Terim’e destek olmak için videoda yer aldı. Fatih Terim’in kızı Merve Terim Çetin de hazırlanan videoyu babasına gönderdi.

Merve Terim Çetin, yaptığı paylaşımda “Çok güzel olmuş ellerinize sağlık… Şimdi gönderdim arkasına da kendi videomu ekleyerek. ‘Senin evlatların yalnız bizler değiliz babam, elini kalbine koy biz oradayız’ yazdım” ifadelerini kullandı.

İşte sosyal medyada büyük ilgi gören o paylaşım: