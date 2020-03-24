Fatih Terim’in corona testi pozitif çıktı, CHP harekete geçti!

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü Türk sporunda da kendisini göstermeye başlarken Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve 2. Başkan Abdurrahim Albayrak’a yapılan testlerin pozitif çıkması gündeme oturdu.

Fatih Terim’in test sonuçlarının pozitif çıkmasının ardından taraflı tarafsız herkes Türkiye Futbol Federasyonu’na maçları seyircisiz olarak oynatmaya devam ettikleri için tepki gösterirken Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya’dan flaş bir açıklama geldi.

17 Mart’ta yaptığı basın açıklamasını ve TBMM’ye verdiği soru önergesini paylaşan Kaya, “Basın açıklaması yaptım, Gençlik ve Spor Bakanına Soru önergesi verdim, tehlikeye dikkat çektim, maçlar ertelensin dedim. TFF Bşk. Nihat Özdemir, ‘Maçlar ertelenmeyecek seyircisiz oynanacak’ dedi. Sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacağım” ifadelerini kullandı.

Kaya’nın #fatihterim ve #TFFistifa etiketlerini kullanması ise dikkatlerden kaçmadı.

Basın açıklaması yaptım, Gençlik ve Spor Bakanına Soru önergesi verdim, tehlikeye dikkat çektim, maçlar ertelensin dedim. TFF Bşk. Nihat Özdemir, “Maçlar ertelenmeyecek seyircisiz oynanacak” dedi. Sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacağım.#fatihterim #tffistifa https://t.co/X3fFL7DI3S — Yıldırım Kaya (@yildirimkaya40) March 23, 2020

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