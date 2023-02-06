Fatih Terim’in eski yardımcısı Levent Şahin, Galatasaray-Trabzonspor maçını yorumladı! Ön alan farkı…

Süper Lig’in 23. haftasında Sarı-Kırmızılı ekip, Trabzonspor’u Dries Mertens ve Mauro Icardi’nin golleriyle 2-1 devirdi. Dev maçı hem milli takımda hem de Galatasaray’da, Fatih Terim’le çalışan teknik direktör Levent Şahin, FANATİK için yorumladı. İşte başarılı çalıştırıcının yorumları…

O istatistik kanıtlıyordu

Trabzonspor’un oyun şablonu olabildiğince topu Galatasaray’a bırakıp, rakibi kenar yönlendirmelerle baskı altına almak ve yön değiştirme odaklı geçiş oyunlarıyla sonuca gitmekti. Bunu ilk yarım saatlik bölümde Galatasaray’ın %65 topa sahip olma yüzdesi de fazlasıyla kanıtlar nitelikteydi. Kısmen oyunun ilk çeyrek saatlik bölümünde topu Galatasaray’a bırakma planını uygulayabilseler de savunmada zaman zaman Galatasaray’ın merkez hareketliliğine cevap vermekte sorun yaşadılar. Bu sorunun temelinde Siopis-Bakasetas-Abdülkadir üçlüsünün paylaşım hataları yapmaları ve top çalma becerilerinin grup olarak kısır kalmaları yatıyordu.

Oliviera ve Siopis

Beraberinde özellikle Mertens ve Kerem’in ikili topsuz koşuları Trabzonspor’un savunma merkez hattının dağılmasını kolaylaştırdı ve skora denge geldi. Trabzonspor’un çalışılmış hücum planları arasında ise merkezden kanatları direkt geçiş ile Trezeguet ve Lahtimi ikilisinin iç koridorlara sızmaları yer aldı. İlk yarıda genel anlamda, çok yönlü olarak, göze çarpan isimler ise iki takımın merkezdeki oyun liderleri Oliveira ve Siopis oldular.

Takım boyları uzayınca…

İkinci yarı başındaki Gbamin-Lahtimi değişikliği sonrası Trabzonspor’un merkez orta saha üçlüsü daha net ve etkin bir bütünlüğe kavuştu. Abdülkadir Ömür’ün sağ kanattaki rolü ise çok fazla savunma arası-arkası topsuz koşu üzerinde yoğunlaştı. Aslında her iki takım da kanatlarda kullandıkları ters ayaklı oyuncularla merkezi rahat delip sayısal üstünlük sağlama peşindeydi. Her iki takım da ikinci yarının ilk 15 dakikalık diliminde yüksek tempolu direkt oyunlar denemeye başladı. Doğal olarak bu durum da takım boylarının uzamasına neden oldu.

Topu koruyamadı

İlk saatlik dilim sonrasında ise Trabzonspor’un oyunun hakimiyetini kaybetmesi ve beraberinde topu koruyamaması üzerine Galatasaray’ın oyunu açık bir şekilde hızlı hücumlarla şekillendi. Özellikle Kerem-Mertens ikilisinin ön alan hareketlilikleri Galatasaray’ı hücumsal olarak çok rahatlattı. Trabzonspor’un yaptığı değişiklikler sonrası kilit paslarda verimli olamaması 3. bölge üretkenliği açısından olumsuz bir seyir izledi. Oyunun son bölümlerinde ise Galatasaray direkt oyuna dönerek hücum planının Mertens ve Yunus üzerinden sürdürdü. Bu tür kritik maçlarda takım omurgası gerçek manada oyunun sonucuna kritik olarak etki edebilir. Galatasaray’da Nelsson, Abdülkerim, Oliveira ve Mertens gösterdikleri performasla bunu ortaya koydu.

4-2-4’le 12 dakika!

Oyunun 12 dakikalık uzatma bölümünde ise belirgin bir şekilde 1-4-2-4 dizilişine dönen Trabzonspor, Galatasaray’ın topu koruyamamasıyla beraber özellikle Umut Bozok-Yusuf Yazıcı ikilisi üzerinden çok kritik pozisyonlar yakaladı. Her iki takım da üretkenlik açısından maçın ikinci yarısında kabul edilebilir şekilde fark yarattılar.