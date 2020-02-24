Fatih Terim’in kızı Merve Terim’den Ali Koç’a ‘Sicil’ göndermesi!

Süper Lig’in 23. haftasında oynanan dev derbide Galatasaray 21 yıl sonra Fenerbahçe’yi Kadıköy’de mağlup etmeyi başardı.

Maçın bitiş düdüğünün ardından maçın etkisi sosyal medyayı adeta salladı. Galatasaray’ın teknik patronu Fatih Terim’in kızı Merve Terim sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu.

”Sicilin parayla, nüfusla, reklamla doldurulamadığı yerdeyiz”

Fatih Terim’in kızı Merve Terim Çetin, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda ”Sicilin parayla, nüfusla, reklamla doldurulamadığı yerdeyiz” ifadelerini kullanarak Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç’a göndermede bulundu.

Ali Koç ne demişti?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, aylar yönce Fatih Terim’i hedef alarak yaptığı açıklamada “Futbolculuk ve hocalık döneminde onun kadar ceza alan birisi yok. Sicili nasıl bu kadar bozuk olabilir” ifadelerini kullanmıştı.