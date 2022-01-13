Fatih Terim’in olay paylaşımı: ‘Son imzam’

Galatasaray’da teknik direktörlük görevine son verilen Fatih Terim, sosyal medya hesabından imalı bir paylaşım yaptı.

Galatasaray’daki görevinden ayrılan Fatih Terim, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla yeni bir tartışma başlattı. 68 yaşındaki tecrübeli teknik adam, “Galatasaray’daki ilk imzam ve son imzam” yazarak paylaştığı iki fotoğrafla sarı kırmızılı camiaya veda etti.

Terim, 1974 yılında futbolcuyken Galatasaray’a transfer olduğu fotoğrafı ve son olarak teknik direktörlük görevinden ayrılırken imzaladığı kağıdın fotoğrafını paylaştı. Tecrübeli teknik adamın bu paylaşımı, ‘Bir daha Galatasaray’da çalışmayacak mı?’ sorusunun sorulmasına neden oldu. Galatasaraylı taraftarlar, Terim’in paylaşımına kısa sürede binlerce yorum yaptı.

Galatasaray’daki ilk imzam ve son imzam… pic.twitter.com/Iqf4FUOxRP — Fatih Terim (@fatihterim) January 13, 2022

1974 yılında Adana Demirspor’dan Galatasaray’a transfer olan Fatih Terim, 11 yıl boyunca sarı kırmızılı formayı giydikten sonra kariyerine son verdi. Galatasaray’daki ilk teknik direktörlük kariyerine 1996 yılında başlayan Terim, 2000 yılında ayrılırken 4 lig, 1 UEFA Kupası zaferi yaşamıştı. Başarılı teknik adam daha sonra 2002-2004, 2011-2013 ve son olarak 2017-2022 yılları arasında Galatasaray’da teknik direktör olarak çalıştı.

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