Fatih Terim’in Trabzonspor planı hazır

Galatasaray pazar günü şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek bir maça çıkacak. Rakip Trabzonspor. Bu karşılaşmada alınacak sonuç, hem Aslan’ın hem de Fırtına’nın bu sezonki kaderini belirleyecek. Bu sezon sakatlıklar ve cezalılar nedeniyle çok başı ağrıyan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yine forvetsiz. Sezonu kapatan Andone’nin yanı sıra Falcao da bu zorlu maçta yok. Adem Büyük de cezalı. Aslan’ın hocası, Başakşehir maçındaki sistemle takımını sahaya sürecek.

Fatih Terim’in planladığı 4-6-0 dizilişinde Emre, Onyekuru ve Feghouli forvete yakın isimler olacak. Seri, Ömer ve Belhanda orta sahadaki üçlüyü oluşturacak. Cezası biten Mariano sağ beke geçerken sol bekte Saracchi oynayacak. Stoperde Donk’un partneri olarak 17 yaşındaki Emin’in görev alması bekleniyor. Terim, Ahmet’i de bu bölgede kullanabilir.

Başakşehir maçında futbol olarak iyi sonuç veren bu sistem Trabzon önünde de sınıfı geçerse sezon sonuna kadar tercih edilebilir.

İLK UYGULAMA SPALLETTI’DEN

Pek çok hocanın tercih ettiği 4-2- 3-1 ve 4-3-3’ün farklı bir açılımı olan 4-6-0, klasik santrforun kullanılmadığı, ‘trequartista’ denilen boş bir oyuncunun forvet gibi kullanıldığı bir sistem. Bu dizilişin genel özelliği, hücum yönleri güçlü ofansif orta saha oyuncularından oluşması. İlk olarak 2005’te Luciano Spalletti’nin Roma’da deneyip başarılı olduğu 4-6-0’ı Alex Ferguson, Manchester United’da; Vicente Del Bosque de İspanya Milli Takımı’nda denemiş ve başarılı olmuştu.