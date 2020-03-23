Fatih Terim’in yardımcıları Hasan Şaş ve Ümit Davala’nın testleri negatif çıktı!

Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim’in corona virüsü testinin pozitif çıkmasının ardından gözler takıma ve Terim’in teknik heyetine döndü.

DHA Spor’un Twitter hesabından yaptığı paylaşıma göre 66 yaşındaki deneyimli çalıştırıcının yardımcıları Hasan Şaş ve Ümit Davala’nın testleri negatif çıktı. Levent Şahin’in testinin negatif çıktığı bilgisini ise İHA paylaştı.

Galatasaray’da ayrıca Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak’ın testleri de pozitif çıkmıştı.

View this post on Instagram #negatif A post shared by Davala ümit (@udavala22) on Mar 23, 2020 at 12:53pm PDT

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