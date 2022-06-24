Fatih’te ‘Ustaosmanoğlu’ yoğunluğu, ‘Kadınlar gelmesin’ uyarısı

İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İsmailağa cemaatinin lideri Mahmut Ustaosmanoğlu’nun cenaze töreninde yer kapmak isteyen on binlerce kişi sabah saatlerinde Fatih Camii’ne akın etti. Cemaat tarafından, törene kadınların gelmemesi için uyarı yapıldı.

Nakşibendi tarikatına bağlı İsmailağa cemaatinin liderlerinden 93 yaşındaki Mahmut Ustaosmanoğlu, önceki gün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Ustaosmanoğlu, öğle namazına müteakip Fatih Camisi’nde düzenlenecek cenaze töreninin ardından defnedilecek.

Cenaze töreni nedeniyle cami ve çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı. Fatih Camii’ne çıkan yollar da trafiğe kapatıldı.

Törene katılmak için geceden gelenler bile vardı. Çok sayıda kişi geceye İsmailağa Camii’nde geçirdi.

Cenaze törenine saatler kala, binlerce kişi camiye akın etti. Sabah saat 10.00’da camilerin kapıları açıldı. Bir saat içinde cami doldu. Adım atılacak yer bile kalmadı.

İsmailağa, ölen liderleri Mahmut Ustaosmanoğlu’nun cenazesine kadınların katılmamasını istedi. Yapılan açıklamada, Ustaosmanoğlu’nun kadınların cenazelere katılmasına ‘razı olmadığı’ ifade edildi.

Mahmut Ustaosmanoğlu cenaze namazının ardından Edirnekapı Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Ustaosmanoğlu’nun defnedileceği alanda son hazırlıklar yapıldı.

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