Fatma Girik taburcu oldu

Yeşilçam’ın usta oyuncusu Fatma Girik, geçen günlerde yaşadığı Bodrum Torba Mahallesi’ndeki evinde rahatsızlandı, yardımcılarının çağırdığı ambulansla da özel bir hastaneye kaldırıldı.
Fatma Girik, göğüs hastalıkları enfeksiyonu teşhisi konularak tedaviye alındı.
Hastanedeki 5 günlük tedavisinin ardından sağlığına kavuşan usta sanatçı, bugün öğle saatlerinde taburcu edildi. (DHA)
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