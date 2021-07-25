Fatma Girik taburcu oldu

Yazan:
Alaturka Online
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Yeşilçam’ın usta oyuncusu Fatma Girik, geçen günlerde yaşadığı Bodrum Torba Mahallesi’ndeki evinde rahatsızlandı, yardımcılarının çağırdığı ambulansla da özel bir hastaneye kaldırıldı.

Fatma Girik, göğüs hastalıkları enfeksiyonu teşhisi konularak tedaviye alındı.

Hastanedeki 5 günlük tedavisinin ardından sağlığına kavuşan usta sanatçı, bugün öğle saatlerinde taburcu edildi. (DHA)

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