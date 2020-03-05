Fatma Kaplan Hürriyet’in AKP ile Aksiyon Filmlerini Aratmayan Mücadelesi!
Fatma Kaplan Hürriyet’in AKPlilerle Aksiyon Filmlerini Aratmayan Mücadelesi!
Kocaeli’deki CHP’li İzmit Belediye Meclisi’nde kadro açılmasına müsaade etmeyen AKP’li meclis üyeleri ile Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet arasında tartışma çıktı.
AKP’li meclis üyesi Hayrettin Ünlü’nün “80 kişiyi işe alırken halka sordunuz mu” diye sorması üzerine Hürriyet, “Sen kardeşini belediyede işe aldırırken halka sordun mu? Garibanın çocuğu işsiz geziyor” yanıtını verdi.