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11 Nisan 2023
AnasayfaAlaturka OnlineFatma Kaplan kürsüye 'Boru' ile çıktı AKP'lileri tek tek çıldırttı!

Fatma Kaplan kürsüye ‘Boru’ ile çıktı AKP’lileri tek tek çıldırttı!

Alaturka Online
Alaturka Online

Fatma Kaplan kürsüye ‘Boru’ ile çıktı AKP’lileri tek tek çıldırttı!

Alaturka Online
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Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

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