Fatma Kovan’ın katiline indirimsiz müebbet hapis

Denizli’de eski eşi tarafından av tüfeği ile vurularak öldürülen 25 yaşındaki Fatma Kovan’ın katil zanlısı müebbet hapis cezası aldı. Denizli 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada sanık Osman Ayvaz pişman olduğunu söylerken, mahkeme heyeti takdir indirim ve tahrik hükümlerini uygulamadı.

Selami AYDIN

Olay geçtiğimiz yıl Denizli‘nin Çal İlçesi’ne bağlı Sazak Köyü’nde meydana geldi. Çocuğunu eski eşinin evinden almak üzere giden 25 yaşındaki Fatma Kovan burada çıktığı ileri sürülen tartışmada boşandığı eşi Osman Ayvaz (28) tarafından av tüfeği ile vurularak öldürülmüştü. Çiftin 7 yaşındaki çocuğu S.A. da pedagog eşliğinde duruşmada ifade vermişti.

“KENDİMİ KAYBETTİM, PİŞMANIM”

Cinayetin karar duruşması bugün Denizli 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Katil zanlısı Osman Ayvaz savunmasında pişman olduğunu söyleyerek “Çocuk eski eşimin ailesi tarafından yönlendirildi. Kendisine öğretilenleri söyledi. Darpta bulunmadım. Adli Tıp Raporu da bunu doğruluyor. Olaylar bahsettikleri gibi yaşanmadı” diye konuştu.

Eski eşinin abisi T.A. ile ilişkisi olduğunu ileri süren Ayvaz; “Dışarıda sigara içiyorduk. Bana ağır hakaretlerde bulundu. Kendimi kaybettim. Kaç el ateş ettim hatırlamıyorum. Kendime geldiğimde yerde yatıyordu. Olay anında ağır hakaretlerde bulunmasaydı bunlar yaşanmazdı. Ben öldüğünü yakalandığımda öğrendim. Cinayeti ağır tahrik altında işledim. Pişmanım” ifadelerini kullandı.

Sanık tahrik hükümlerinden faydalanmak isterken mahkemede gösterdiği tavrını hatırlatıp takdir indiriminden de yararlanmak istediğini belirtti.

“İKİSİ DE UYUŞTURUCU ETKİSİNDEYDİ”

Sanık avukatı Selim Arıcıoğlu tüm iddiaları asılsız ve mesnetsiz olarak nitelendirerek mahkemeye yaptığı savunmasında şöyle konuştu:

* “Maktulun ellerinin bağlı olduğu ve saçlarının koparıldığına dair iddialar asılsız. Raporlarda böyle bir emareye rastlanmadı. Saçları silahtan çıkan saçmalar nedeniyle kopmuş olabilir. Olayla ilgili görgü tanığı olduğu söylense de ortada bir tanık yoktur.

* Çocuğun ifadeleri çelişkilidir. Anne ve baba tarafından yönlendirilmiştir. Bu nedenle çocuğun ifadesi hükme esas alınamaz. Söylenen sözler çocuğa öğretilmiştir. Ellerinin bağlı olduğuna dair hiçbir otopsi raporu mevcut değildir.

* Sanığın annesi ile ilgili söylenen sinkaflı sözler, ağabeyi ile olan ilişkisi nedeniyle tartışma başlamıştır. Her iki taraf da uyuşturucu etkisindeydi. Olay ağır tahrik altında yaşanmıştır. İyi hal indirimi ve haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasını talep ediyoruz.”

“ÇELİŞKİLERE DİKKAT ÇEKTİ”

Fatma Kovan’ın annesi Seval Kovan ve babası Merol Kovan ise en ağır cezayı almasını istediklerini ifade etti. Ailenin avukatı Melike İlkgül Yurttürk soruşturma aşamasında ifadesi alınan T.A.’nın Fatma Kovan ile cinsel ve duygusal ilişkisi olmadığını fakat kovuşturma sırasında ilişkisi olduğunu ifade ettiğini hatırlatarak şunları söyledi:

* “İfadede çelişki var. Bu tanık beyanı kabul edilemez. 2018 yılında Konya’da kendi evinde ilişki yaşadıklarını ifade ediyor. Oysaki SGK kayıtları Fatma Kovan’ın o sırada Denizli’de çalıştığını somut bir şekilde ortaya koyuyor. Bu durum resmi belge ile de ispatlanmıştır. Kaldı ki bir sadakatsizlik durumu olsa bu durum çiftin boşanma davasında da konu edilirdi. Böyle bir durum yok.

* Maktulun yazdığı iddia edilen itiraf belgesinin de aslı yoktur. Dilekçenin kim tarafından, hangi şartlarda yazıldığı belli değildir. Sanık cinayet öncesinde kendisine hakaret ve küfür edildiğini beyan ediyor. Fakat sanığın her ifadesinde hakaret ve küfür değişiyor. Bir yenisi ekleniyor. Sanığın soruşturma ve kovuşturma aşamalarındaki ifadeleri birbirinden farklıdır. Savunmasına hukuken itibar edilemez. Olay 4-5 dakika içinde gerçekleşiyor.

* Sanığın babası ve annesi bir tartışma duymadıklarını beyan ediyor. Çocuk da aynı yönde ifade veriyor. Böyle bir durumda en azından tartışma seslerinin duyulması gerekirdi. Sanık doğruyu söylemiyor. Bileklerinde morluklara rastlandı. 7-8 el yakın mesafeden ateş edilmiş halde bulundu. Soruşturma sırasında önce karnından vurdum sonra tüfeği doğrultup 5-6 el ateş ettim diyor. Sanığın Kasten Adam Öldürmek suçu ile değil de Canavarca Hisle Eziyet Çektirerek Öldürmek suçuyla cezalandırılmasını talep ediyoruz.”

Kısa bir aranın ardından karar veren mahkeme heyeti sanığa Türk Ceza Kanunu’nun 81’inci maddesi gereğince tahrik ve takdir indirimi uygulamadan müebbet hapis cezası verdi. Diğer yandan duruşmalara Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Denizli Barosu müdahil olarak katıldı.

“AİLE KARARDAN MEMNUN”

Davayı takip eden baba Merol Kovan, duruşma sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, en başından beri Türk adaletini ve yargısına güvendiğini belirtti. Anne Kovan ise mahkemenin verdiği kararı doğru bulduğunu anlatarak, “Biz de bunu bekliyorduk. En azından içimiz soğumadı ama bir su serpildi. Benim canım yandı inşallah bu sonuçtan herkes korkar da kadın cinayeti son bulur. Hiç kimsenin annesinin göz yaşı akmasın. Herkes dersini alır” dedi.

Avukat Yurttürk ise mahkeme tarafından sanığın tüm savunmalarına karşı hiçbir indirimin yapılmadığını belirterek; “Sanığın tüm iftiralarına, çamur atmalarına rağmen en son hiçbir indirim, haksız tahrik indirimi başta olmak üzere indirim uygulanmaksızın müebbet hapis cezasına hükmedildi. Bu bizim için oldukça önemli ve emsal nitelikte bir karar. Bu konuyla alakalı olarak inşallah toplumda yaşanan cinayetlerin son olmasını güzel bir örnek teşkil eder” diye konuştu.

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