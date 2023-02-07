Fatma Şahin ‘ilçenin yarısından fazlası yok’ sözlerine açıklık getirdi

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada Cüneyt Özdemir ile Youtube üzerinden yaptığı söyleşide kendisine kentte yıkılan bina sayısının sorulduğunu belirterek şunları söyledi:

“Ben de depremde en fazla binanın yıkıldığı Nurdağı’nı örnek vererek, ‘İlçenin yarısı yok’ dedim. Bu kez de ‘Kaç kişilik bir ilçeden bahsediyoruz?’ sorusu yöneltilince 60 bin dedim. Kastım, 30 bin kişinin yaşamını yitirmesi değil, 30 bin kişinin yaşadığı bölgede konutların yıkılmasıydı” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile birlikte Nurdağı ve İslahiye İlçesi’nde incelemelerde bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nda oluşan kırıklar nedeniyle kesilen ulaşımın, gece boyu dolgu malzemeleriyle kapatılması sonucu yeniden açıldığını, kente su verme çalışmalarının da sürdüğünü ifade etti.