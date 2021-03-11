Fatsa’da ağaç kesimini bölge halkı engelledi

Ordu’nun Fatsa İlçesi’nde, 2014 yılında başlatılan siyanürle altın ayrıştırma çalışması yapan şirkete verilen süre 27 Ocak tarihinde tamamlandı. Ancak şirket bölge halkının tepkilerine rağmen şirket maden alanını genişletmek için ÇED süreci başlattı. Yöre halkı da , şirketin alan genişletme talebinin reddedilmesi için dava açtı.

Dava devam ederken, Orman İl Müdürlüğü yetkilileri ise bölgede kesilecek ağaçları işaretledi. Çalışma esnasında 5 bin ağacın kesileceğini öğrenen halk, bölgeye akın etti. Siyasi parti temsilcileri ve çevrecilerin de katılımıyla bölgeye giden vatandaşları gören şirket işçileri ise ağaç kesimini bırakarak kaçtı.

CHP Fatsa İlçe Başkanı Murat İnanlı, açılan davanın devam etmesine rağmen ağaç kesimine başlandığını belirterek, hukuksuzluğun acilen bitmesi gerektiğini söyledi.