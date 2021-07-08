Faturalara 140 lira zamlar eridi

Doğalgaz ve elektriğe yapılan zamlar, bu ay başında emekli ve memurlara yapılan yüzde 8.45 oranındaki zammı daha cebe girmeden eritti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, “Memur zammının yüzde 40’ı, SSK emeklisi zammının yüzde 70’i, Bağkur emeklisi zammının da yüzde 77’si elektrik ve doğalgaza yapılan zamlarla geri alındı. 2021’de elektriğe yapılan zamların toplamı yüzde 21.9’u buldu. Doğalgaza yapılan zamlar toplamı da yüzde 18.8 oldu. Bu zamlar bir ailenin elektrik faturasını 38 lira, doğalgaz faturasını da 102 lira artıracak” dedi. Akın şu bilgileri verdi:

ELEKTRİĞE %21.9 ZAM

“Bu yıl elektriğe yapılan zamların toplamı yüzde 21.9’u bulurken, doğalgaza yapılan zamların toplamı yüzde 18.8 olarak gerçekleşti. Bu zam oranları dikkate alındığında ortalama 230 kilovatsaat tüketime göre elektriğe yapılan zamlar faturayı ortalama 38 lira, ısınma amacıyla ortalama 300 metreküp tüketime göre doğalgaza yapılan zamlar ise faturayı ortalama 102 lira artıracak. Buna göre yalnızca elektrik ve doğalgaz faturalarına yapılan zamlar; ortalama bir tüketimde bütçelere her ay en az 140 lira tutarında ek yük getirecek.”

YARI YARIYA ERİDİ

Memur ve emeklilerin maaşlarının resmi olarak açıklanan enflasyon rakamına göre yüzde 5.45 enflasyon farkı dikkate alındığında yüzde 8.45 artacağını hatırlatan Akın, “Maaş artışları başta milyonlarca emekli vatandaşımız olmak enerji faturalarına yapılan zamlar nedeniyle ceplere girmeden erimeye başlayacak. Temmuz ayı itibarıyla yapılan son zamla en düşük memur maaşı 3 bin 991 liradan 4 bin 336 liraya çıkacak ve memur maaşı 345 lira artacak. Enerjiye yapılan zamlar ise en düşük memur maaşına yapılan son zammın yüzde 40’ını yalnızca enerji faturalarına yapılan zamdan alacak. Memura yapılan zam neredeyse yarı yarıya eriyecek” dedi.

EMEKLİ MAAŞINDAKİ ARTIŞIN YÜZDE 70’İ ZAMLARA GİDECEK

Zamla birlikte en düşük SSK emekli aylığı 2.326 liradan 2.547 liraya çıkacak. Buna göre SSK emekli aylığı 201 lira artacak. Enerji faturalarına yapılan zamlarla aylık 140 lira ek yük dikkate alındığında SSK emekli aylığının yüzde 70’ı yalnızca enerji zamları nedeniyle eriyecek. En düşük Bağkur emeklisinin maaşı da 182 liralık artışla 2.104 liradan 2.286 liraya çıkacak. Yani Bağkur emeklilerinin maaş zammı da yüzde 77 erimiş olacak. En düşük Bağkur tarım emeklisinin maaşı ise 141 liralık artışla 1.639 liradan 1.781 liraya çıktı. Bağkur tarım emeklisinin maaşına yapılan zam hiç yapılmamış gibi (yüzde 99 oranında) eriyecek.