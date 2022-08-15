Adıyaman’da marketçiye 13-14 bin liralık elektrik faturaları gelmeye başladı. İşin içinden çıkamayınca çareyi dolapları kapatmakta buldu. Esnaf, “Biz bittik” dedi.

Deniz AYHAN

TÜRKİYE’NİN DÖRT BİR YANINDAN YOKSULLUK MANZARALARI

Faturaları ödeyemeyen esnaf buzdolabının fişini çekti

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, esnaf ziyaretleri yaptığı sırada büyük bir şaşkınlık yaşadı. Adıyaman’ın İlçesi Çelikhan’da küçük bir markete giren CHP’li vekil dolapların kapalığı olduğunu gördü. Esnaf Öbeyit Karayılan, yüksek gelen elektrik faturalarından dolayı çareyi buzdolabının fişini çekmekte bulduğunu söyledi. Ardından vekil Tutdere’ye şöyle dert yandı: “Dolapları kapatmak zorunda kaldım, işin içinden çıkamıyorum. Dört kişi çalıştırıyorum, işçilerimin parasını ödeyemiyorum. Elektrik faturasını ödeyemediğim için buzdolaplarını kapattım. 6 ay önce 3 bin 500 lira elektrik faturası gelirken şu an 13, 14 bin lira elektrik faturası geliyor. Faturaları ödeyemiyorum.” CHP’li Tutdere ise iktidarı şu sözlerle eleştirdi:

“20 YILLIK AKP’NİN HEDİYESİ”

“Bu marketi işleten esnaf kardeşimiz elektrik faturalarının yüksek gelmesinden dolayı çareyi buzdolaplarını kapatmakta bulmuş, kısıtlamaya gitmiş. Esnafımız çalışanlarının ücretini ödeyemiyor. Hayat pahalılığı Türkiye’nin her tarafında olduğu gibi burada da bütün yurttaşlarımızı mağdur etmiş durumda. Vatandaş elektrik faturasını ödeyemediği için çareyi dolapları kapatmakta bulmuş. Buzdolabının fişini çekmiş. Bu manzara 20 yıllık AKP‘nin Türkiye’ye hediye ettiği manzara. Milletin fişini çektiler. Bu kötü günler seçimden sonra sona erecek.”

42 bin nüfuslu mahallede 25 bin vatandaş icralık

Ekonomik krizle birlikte işsiz kalan, geliri azalan ve alım gücü düşen vatandaş, borçlarını ödemekte zorlanıyor. İcra dosyalarında patlama yaşanıyor. Seçim bölgesi Hatay’ın Defne İlçesi’nde Çekmece Mahallesi’ni ziyaret eden CHP’li Mehmet Güzelmansur, muhtarlıktaki icra tebligatlarını görünce hayrete düştü. Muhtar Süleyman Oflazoğlu 42 bin nüfuslu mahallede 25 bin kişinin ‘muhtaç’ olduğunu belirterek, “Bu bize gelen tebligatlar daha yüzde 50’si. Vatandaşlarımız bu borçları ödeyecek durumda değil. Ülkemizin içinde bulunduğu durum çok açık. Bunun sorumlusu 20 yıldır ülkeyi yöneten kişilerdir. Bu ülke iflas etmiştir” dedi. CHP’li Güzelmansur ise son yıllardaki icra dosyasındaki büyük artışa dikkat çekerek, “2021 sonunda 22 milyon 571 bin olan icra dosyası sayısı, bugün itibariyle 24 milyon 77 bin 828’e çıktı. 1 Ocak’tan bu yana geçen 225 günde icra dosyası sayısı 1,5 milyondan fazla arttı. Günlük icra dosyası sayısı ortalama 6.700’e geliyor. Tek başına bu veri bile iktidarın ekonomideki beceriksizliğinin bir göstergesidir” diye konuştu. ■ Veli TOPRAK

Saman alamıyorum iflasa sürükleniyoruz!

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Denizli’nin Çal ve Buldan ilçelerinde üreticilerin derdini dinledi. Çal’da bir besici yem alması durumunda icralık olacağını söyledi. “Bu hayattan, yaşamaktan bile artık memnun değilim” diye isyan eden besici sorunlarını şöyle anlattı: “15 senedir besiciyim. Saman alacak param yok. Şu anda 1 kilo samanım yok. Bu hayvanlar aç. Kötüye gidiyoruz. İflasa sürükleniyoruz. Hayvancılık böyle olursa yapamayacağım. Yem fiyatı sürekli yukarı gidiyor. Önüne geçen yok. Bunun sorumlusu kim? Şu tarihte ilk defa saman arıyorum. Hayvanlarımı satmak zorunda kalacağım. Üreticiyi batırmaya uğraşıyorlar. Et fiyatlarının düşürülmesi bizi kötü etkiledi. İneklerimize alıcı gelmiyor. İki ineği 20’şerden 40 bin lira hatta 45 bin lira ettirebilir miyiz derken bir konuşması ile 30 bin liraya zor sattım. Yarın ben saman alıp parasını ödeyemeyince hayvanıma haciz gelir. İyisi mi haciz gelmeden satıp kurtulayım.” ■ Selami AYDIN/SÖZCÜ

7 dana sattıran fatura sonrası 365 binlik şok!

Elazığ Kuzova’da pancar ekimi yapan yüzlerce çiftçi elektrik faturaların altından kalkamıyor. Bölgede olan 6 köye gelen 7 milyon 300 bin liralık elektrik faturasından dolayı çiftçiler zor günler yaşıyor. 2 çocuk annesi Nilay Balağ da mağdur çifçiler arasında yer alıyor. Fatura yüzünden danalarını sattığını belirten ve yetkililere seslerini duyurmak isteyen Balağ, sorununu şöyle dile getirdi: “Geçen ay sadece 4 günlük elektrik faturası 55 bin lira geldi. Bu borcu ödemek için 12 tane danam vardı, 7’sini sattım. İlk faturayı ödedikten sonra şimdi gelmiş bana 365 bin TL. Ben bu faturayı ödeyemeyeceğim. Geri kalan danalarımı satsam bile kaldı ki ben bankadan traktör almışım traktörümü bile satsam şuan hem bankaya borçlu olacağım hem de elektrik faturasını ödeyemeyeceğim. Biz çok büyük sıkıntı içerisindeyiz lütfen büyüklerimiz bizlere yardım etsinler. Eğer böyle devam edersen ne hayvancılık yapabileceğiz ne de çiftçilik. Gübre fiyatları çok pahalı birazcık kalkınmaya çalışmıştık ama bu elektrik faturalarından dolayı bittik.” ■ Evren DEMİRDAŞ/SÖZCÜ