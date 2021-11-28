Fauci: ‘‘ABD Omicron’la Mücadeleye Hazır Olmalı’’

ABD, Corona virüsünün Güney Afrika’da ortaya çıkan yeni varyantı Omicron ile mücadeleye hazırlanıyor. ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü Bulaşıcı Hastalıklar Merkezi Başkanı ve Başkan Joe Biden’ın sağlık danışmanı Anthony Fauci, Amerikalılar’ın Omicron’la mücadeleye hazır olması gerektiğini söyledi ancak henüz hangi adımların atılması gerektiğini ve yeni bir kapanmanın gerekip gerekmeyeceğini söylemek için erken olduğunu belirtti.

Fauci, ABC televizyonuna yaptığı açıklamada ABD’nin yeni varyantla mücadelede gereken her şeyi yapması gerektiğine dikkat çekti.

İlk olarak Güney Afrika’da ortaya çıkan varyant şimdiden aralarında Avrupa ülkelerinin de olduğu bir dizi ülkede görüldü.

Fauci, Cumartesi günü NBC televizyonuna verdiği röportajda henüz ABD’de resmi olarak bir vaka açıklanmamış olsa da varyantın şimdiden ülkede mevcut olmasının da olası olduğunu söyledi.

Fauci ABC televizyonuna yaptığı açıklamadaysa ABD sağlık yetkililerinin Güney Afrikalı yetkililerle varyantla ilgili temasta olmaya devam edeceğini söyledi.

Salgın hastalık uzmanları seyahat kısıtlamalarının Omicron’un küresel düzeyde yayılmasını önlemek için çok geç kalmış olabileceği uyarısında bulundu. Güney Afrika’da ortaya çıkmasının ardından varyant, Belçika, Botswana, İsrail ve Hong Kong, Avustralya gbi bir dizi ülkede görüldü. Biden yönetiminden üst düzey bir yetkili ABD’nin Güney Afrika ve komşularından seyahatleri Pazartesi gününden itibaren kısıtlayacağını bildirdi.

Kanada ise bu ülkelere sınırını kapattığını açıkladı. Daha önce İngiltere ve Avrupa Birliği de Güney Afrika’dan uçuşlara yasak getirmişti.

Omicron, Dünya Sağlık Örgütü tarafından kaygı uyandıran varyantlar listesine eklenen beşinci varyant oldu. Henüz varyantın aşı ve tedavilere karşı dayanıklılığının ne düzeyde olduğu ise bilinmiyor.

İngiltere Warwick Üniversitesi’nden virolog Lawrence Young ‘‘Covid-19 virüsünün bu yeni varyantı çok kaygı verici. Bu şimdiye kadar virüsün görülen en fazla mutasyona uğramış versiyonu’’ diye konuştu. Uzman varyantlardaki mutasyonların bunların bulaşıcılığını ve aşılara dayanıklılığını arttırdığını hatırlattı.

Aralarında Türkiye, Hindistan, Japonya, İsrail, İsviçre ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin de olduğu birçok ülke seyahat kısıtlamalarını sıkılaştırdı.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) uzmanları Cuma günü yeni varyantın teşkil ettiği riskleri görüşmek üzere toplandı. WHO henüz seyahat kısıtlamalarını tavsiye etmiyor. WHO’nun acil durum sorumlusu Mike Ryan, ‘‘Ani tepki verilmemesi önemli’’ diyerek örgütün henüz seyahat kısıtlamalarını tavsiye etmediğini hatırlattı. Ryan, Güney Afrika kamu sağlığı kurumlarını da yeni varyantı hızla tespit etmeleri nedeniyle övdü.

Uzmanlar virüsün mutasyon geçirmesinin önlenmesinin ancak aşılama oranlarının artması ve aşıların dünyanın her yerine yayılmasıyla mümkün olacağını belirtiyor.

Ancak insan hakları ve sağlık örgütlerine göre henüz düşük gelirli ülkelerin yalnızca yüzde 7’sinde halk Covid-19 aşısının ancak ilk dozunu olabildi. Öte yandan birçok gelişmiş ülke halklarına iki doz aşının ardından takviye dozlarını da yapmaya başladı.