Fauci: ABD’liler Covid ile yaşamaya alışacaklar

Beyaz Saray’ın sağlık danışmanı ünlü bilim insanı Anthony Fauci açıklamalarda bulundu.

Tayfun HOPALI / ABD

Covid-19’un ikinci yılına girdiği bugünlerde birçok virüs uzmanı daha önce Delta varyantının son dalga olacağını ve bu yılın sonunda zirve yaptıktan sonra yeni yılda salgının sonunun gelmesini beklediklerini söylemişti.

Ancak virüsün yeni mutasyonu Omicron varyantı o kadar hızlı yayıldı ki, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin son verilerine göre, Amerika‘daki baskın varyant oldu.

CBS televizyonunun sabah programına katılan Beyaz Saray’ın sağlık danışmanı Anthony Fauci “Amerikalılar muhtemelen corona virüsüyle yaşamayı öğrenmek zorunda kalacaklar, tıpkı soğuk algınlığı ve gripte olduğu gibi” dedi.

Ancak Fauci, bunun salgının şimdi olduğu kadar sorun olmaya devam edeceği anlamına gelmediğini belirterek, “Sonunda Amerika enfeksiyon seviyesinin düşük olduğu ve virüsün günlük yaşama hakim olmayacağı bir noktaya ulaşacak. Umarım bir an önce ulaşırız” dedi.

Fauci’ye göre endişelere rağmen, Omicron varyantının yeni enfeksiyon oluşturma yeteneği salgının sonu için faydalı olabilir.

Bulaşıcı hastalıklar uzmanı, Omicron dalgasından sonra “toplumda bir dereceye kadar bağışıklığa” sahip olmak için aşılanmış yeterli sayıda insan olacağını umduğunu ve devamlı bu yoğunlukta hastalığa yakalanmayacağımızı söyledi.

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