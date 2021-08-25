Fauci Covid sonrası normale dönüş tarihini verdi

ABD’nin önde gelen bilim insanlarından ve aynı zamanda Beyaz Saray’ın sağlık danışmanı olan Dr. Anthony Fauci açıklamalarda bulundu. Fauci, aşılama sürecinin başarıya ulaşması durumunda normale dönüş için tarih verdi.

Sozcu.com.tr

Beyaz Saray sağlık danışmanı Dr. Anthony Fauci corona virüsü ile ilgili açıklamalarda bulundu.

ABD kamuoyunun en güvendiği isimlerin başında gelen Fauci, aşılama sürecinin başarıya ulaşması durumunda 2022’de normale dönülebileceğinin sinyalini verdi. Fauci, “Eğer toplumun büyük çoğunluğu aşı olursa gelecek yılın ilkbahar döneminde normale dönebiliriz” dedi.

Fauci, bu konuda bir garanti olmadığını ve her şeyin aşılama sürecine bağlı olduğunun altını çizerken, son dönemde Delta varyantının yayıldığını ve hastaneye yatarak tedavi olanlarla Covid-19’a bağlı ölümlerin çoğunlukla aşı olmayanlar olduğunu vurguladı.

Fauci’nin amiri konumundaki Ulusal Sağlık Enstitüleri Direktörü Francis Collins, Washington Post’a konuştu ve şu an durumun çok kritik olduğunu söyledi. Collins, “Delta geldi ve neredeyse yeni bir pandemi başladı. Covid-19 ile ilgili bildiğimiz her şeyi değişti” dedi. Collins, en az gelecek birkaç ay boyunca dünyanın büyük bir risk altında olduğunu dile getirdi.

İlginizi Çekebilir Dr. Fauci aşı karşıtlarını rakamlarla uyardı: Son bir ayda ölenlerin yüzde 99’u aşı olmayanlar