Favipiravir corona virüsüne iyi geliyor mu? Favipiravir nedir?

Corona virüsünden Türkiye’de de ilk ölüm gerçekleşti. Türkiye’de vaka sayısı 98’e yükselirken vatandandaşlar corona virüsüne önelem almak için araştırma yapıyor ve gündeme gelen Favipiravir merak ediliyor. Peki Favipiravir nedir?

FAVİPİRAVİR NEDİR?

T-705, Avigan veya favilavir olarak da bilinen Favipiravir, Japonya’nın Toyama Chemical tarafından birçok RNA virüsüne karşı aktivite ile geliştirilen bir antiviral ilaçtır.

BÜYÜKELÇİLİKTEN FAVİPİRAVİR AÇIKLAMASI

Japonlar tarafından geliştirilen bir ilaç olan Favipiravir 2014 yılından beri Japonya’da ve bazı ülkelerde satışta. Virüslerle mücadele eden Favipiravir’in yapılan denemelerde herhangi bir ters etki göstermediği ve corona virüsünün tedavisinde faydalı olduğu Çinli yetkililer tarafından iddia edildi.

Çin Ankara Büyükelçiliği de Favipiravir’i paylaştı;

“‘Favipiravir isimli ilacın KOVID-19’un iyileşme sürecini 11 günden 4 güne indirdiği kanıtlandı! 2014’ten beri Japon eczanelerinde bulunan ilacın etkinliğini Çin Ulusal Biyoteknoloji Merkezi başkanı Zhang Xinmin Salı günü yaptığı toplantıda anlattı” ifadelerinin kullanıldığı Tweet büyükelçilik tarafından paylaşıldı.

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