Fay hattına 100 metre mesafedeki köy evinde bir bardak dahi kırılmadı

Büyük yıkıma yol çan 6 Şubat depremlerinin ikincisi olan Gözpınar merkezli 7.5 büyüklüğündeki deprem, dağı ikiye böldü. Kilometrelerce uzayan yaklaşık 10 metre genişliğinde yarıklar oluştu. Dev enerji nakil hattı direkleri kibrit çöpü gibi yıkıldı. Deprem 30 haneli köyde evlerin yarısından fazlasını yıktı, geri kalanları ise hasar aldı.

Depremin merkez üssü Gözpınar köyünde dev yarıklar oluştu.

Çevre köylerde de büyük hasara yol açan sarsıntılarda sadece kendi evinin hasar görmediğini söyleyen Dural Kul, nedeninin sağlam temel olduğunu söyledi.

“300 BİNE MAL OLDU AMA BİR BARDAK BİLE KIRILMADI”

Evin inşası sırasında ustanın sağlam temel önerisini yüksek maliyete rağmen kabul ettiğini söyleyen Dural Kul, “Evi yaptırırken usta, ‘evi bir kere yapıyorsun, biraz masraf gider ama temelini sağlam yapalım’ dedi, sağlam yaptık.

90 metrekare binayı basit usulle, 300 bin liraya mal ettim. Depremin merkez üssünde, fay hattına 100 metre mesafede olmasına rağmen evde bir bardak bile kırılmadı. Köydeki 30 hanenin yarısından fazlası ağır hasar aldı, hasarlı olmayan sadece benim evim var. Bir ev için temelin ne kadar önem taşıdığını yaşayarak gördüm” dedi.