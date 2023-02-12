Fay hattına yapılan yol depremde paramparça oldu





Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7,7 büyüklüğündeki deprem sırasında Çöçelli ve Evri mahalleleri arasında bağlantıyı sağlayan yol tamamen çöktü.

Depremin yollarda bıraktığı izleri dron ile görüntüledi.

KÖYLÜLER DEHŞETİ GÖRMEK İÇİN BÖLGEYE GELİYOR

Bir kısmı Adıyaman, Şanlıurfa ve Gaziantep oto yolunun üzerinden geçen yolu görmek isteyen bazı köylüler de bölgeye geldi.

“YOL HARAP OLMUŞ”

Evri Mahallesi’nde yaşayan Hasan Tercan, deprem sırasında Gaziantep’te bulunduğunu, depremin ardından mahallesine döndüğünü belirterek, “Allah böyle depremi bir daha göstermesin. Acımız büyük, Türkiye’mizin başı sağ olsun. Bu yol, Evri ve Çöçelli arasında kalıyor. Yol harap olmuş, Allah daha beterini göstermesin.” diye konuştu.



















