Fazla maaş aldığı ortaya çıkan kayyum, maaş almadan görevine devam edecek

Afyonkarahisar’ın Gebeceler Kasabası’nın AKP’li Belediye Başkanı Hüseyin Toğulluk, 2022 yılında ruhsatsız silah taşıma suçundan ceza alınca Belediye Başkanlığı’ndan alındı. Belediye meclis üyeleri yeni belediye başkanını seçmek için 3 kez toplansa da yeterli çoğunluk sağlanamadığı için Belediye Başkanı seçilemedi.

MHP’Lİ MECLİS ÜYELERİ İSTİFA ETMİŞTİ

Yaşanan gelişmelerin ardından 3 MHP’li meclis üyesi, AKP’lilerin Belediye’ye kayyum atamak için baskı yaptığını ileri sürerek partilerinden istifa etmişti.

VALİ YARDIMCISI KAYYUM OLARAK ATANDI

Yaşanan gelişmelerin ardından Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Ali Rıza Çalışır Belediye’ye kayyum olarak atandı.

KAYYUM’UN 2 KAT MAAŞ ALDIĞI ORTAYA ÇIKTI

CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, Gebeceler kasabasına kayyum atanmasının istenmemesine rağmen kayyum olarak atanan Vali Yardımcısı Çalışır’a 30 bin TL maaş verildiğini belirterek, “Gebeceler Kasabamıza kayyum atamayın ısrarımıza rağmen atanan kayyum Vali Yardımcısının, belediye başkanlarından iki kat fazla maaş almasına göz yumanlara sesleniyorum, Gebecelerli garip gurabanın hakkını size yedirmeyeceğim. Göz yumanlar sizi Türkiye’ye rezil edeceğim… Hiç merak etmeyin 14 Mayıs’tan sonra iktidarın milletvekili olarak bunun hesabını soracağım” ifadelerini kullanmıştı.

“GÖREVİNE MAAŞ ALMADAN DEVAM EDECEK”

CHP’li Köksal’ın açıklamalarının ardından Gebeceler Belediyesi’nin resmi sosyal medya hesabından açıklama yapıldı. Açıklamada kayyum Başkan’ın maaşını almaktan vazgeçtiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

“Gebeceler Belediye Meclisince Başkan seçimi yapılamamış olması nedeniyle yasa gereği Vali Yardımcımız Belediye Başkanı olarak görevlendirilmiştir. Vali Yardımcımız öncesinde kendi bir aylık maaşını depremzedeler için bağış olarak yatırmış, yaşanan deprem afeti nedeniyle Belediye Başkanlık görevini de maaş almadan yürütme kararı almıştır. Bu karar Belediye Meclisi toplantısında tüm üyelere sözlü olarak ifade edilmiş, yazılı olarak da feragat dilekçesi sunulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur”