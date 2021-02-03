FBI ajanları baskında öldürüldü

Miami’de meydana gelen ve iki FBI ajanının ölümüyle sonuçlanan operasyonda hayatını kaybeden Laura Schwarzenberger’in özellikle çocuklara yönelik porno suçlularıyla mücadele de çok başarılı bir isim olduğu belirtildi.

Okullarda internet üzerinden işlenen çocuk suçlarıyla ilgili dersler veren Ajan Daniel Alfin ve Laura Schwartzenberger’in cinayetleri FBI’da hüzün yaşanmasına neden oldu.

Küçük çocuklara karşı işlenen suçlarla mücadeleye hız veren FBI Miami’de bir suçluyu yakalamak isterken iki ajanını kaybetmiş üç ajanı da yaralanmıştı.

Yetkililer olayla ilgili soruşturmanın halen devam ettiğini ölen arkadaşlarının birer kahraman olduğu açıklaması yaptılar.