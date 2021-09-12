FBI Belgelerdeki Gizliliği Kaldırıyor

Federal Soruşturma Bürosu FBI, 11 Eylül saldırılarıyla ilgili belgelerdeki gizliliği kaldırmaya başladı.

Bu çerçevede yayınlanan yeni bir belgede Amerika’daki Suudi Arabistan vatandaşlarıyla iki saldırgan arasındaki ilişki kamuoyuna yansıdı.

11 Eylül saldırılarının kurbanlarının yakınları uzun süredir söz konusu belgelerin kamuoyuyla paylaşılmasını istiyordu.

Kurban yakınları, Suudi hükümetinin saldırılarla ilgili bilgisi olduğunu ancak durdurmadığını iddia ediyordu.

Ancak yayınlanan belgede Suudi hükümetinin saldırılarla bir bağlantısı olduğunu gösteren bir kanıt yer almadı.

Belgede, Amerika’daki Suudi Arabistan vatandaşlarıyla iki saldırgan arasındaki ilişki kamuoyuna yansıdı.

Saldırılarda kullanılan uçakları kaçıran 15’i Suudi vatandaşıydı.

Washington’daki Suudi Arabistan Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada da bir kez daha uçakları kaçıranlarla krallık arasında bir bağlantı olmadığı vurgulandı.

Söz konusu belge saldırıların 20. yılında yayınlandı. 2001’de 4 uçakla gerçekleştirilen saldırılarda yaklaşık 3 bin kişi yaşamını yitirmişti.

Saldırılarla ilgili daha fazla belgenin açıklanması bekleniyor.

Saldırıların kurbanlarının bazı yakınları Başkan Joe Biden’a belgelerin gizliliğini kaldırması için baskı yapıyordu.

FBI’ın yayınladığı 16 sayfalık belge önemli ölçüde sansürlenmiş görünüyor.

George W Bush, Barack Obama ve Donald Trump yönetimleri ulusal güvenlik endişelerini gerekçe göstererek belgelerdeki gizliliği kaldırmayı reddetmişti.

Ancak Joe Biden, yetkililere konuyla ilgili belgeleri gözden geçirmelerini ve gelecek 6 ay boyunca yayınlayabileceklerini yayınlamaları talimatını vermişti.

Saldırılara katılanların çoğunun Suudi vatandaşı olması ve eski El-Kaide lideri Usame Bin Ladin’in Suudi geçmişi nedeniyle saldırılarla ilgili Suudi bağlantısı iddiaları uzun süredir dile getiriliyordu.

11 Eylül komisyonu da Suudi hükümetinin ya da üst düzey Suudi yetkililerinin saldırılarla bağlantısı olduğuna dair bir kanıt sunmamıştı.

Amerika ve Suudi Arabistan uzun süredir müttefik ancak iki ülke ilişkileri zaman zaman zorlu süreçlerden geçiyor.

Eski Başkan Donald Trump ilişkileri güçlendirirken, Başkan Joe Biden gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti nedeniyle Suudi Arabistan’ı eleştirmişti.

Ancak son dönemde Biden’ın ülkenin en güçlü insanı Prens Muhammed Bin Salman’a karşı söylemini yumuşattığı belirtiliyor.