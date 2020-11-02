FBI Biden’ın Otobüsünü Taciz Eden Trump Destekçilerini Soruşturuyor

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Teksas eyaletinde bir otoyolda Başkan Donald Trump destekçilerinden oluşan bir konvoyun Demokrat Partili başkan adayı Joe Biden’ın kampanya çalışanlarını taşıyan seçim otobüsünün etrafını sararak taciz etmesi hakkında soruşturma başlattığını açıkladı.

Cuma günü meydana gelen ve video görüntüleri Başkan Trump tarafından “TEKSAS’I SEVİYORUM!” mesajıyla Twitter’da paylaşılan olay, Biden kampanyasının Teksas eyaletinde planladığı en az iki seçim etkinliğini iptal etmesine yol açtı. Demokrat Partililer, Başkan Trump’ı, yandaşlarını korkutma ve sindirme eylemlerinde bulunmaya teşvik etmekle suçladı.

Video görüntüleri, Trump flamalarıyla donatılmış arazi araçları ve pikaplarda oluşan konvoyun, San Antonio ile Austin kentlerini birbirine bağlayan otoyolda, Biden kampanyasına ait otobüsün etrafını sardığını gösteriyor.

Biden kampanyasından yapılan açıklamada, Trump yandaşlarından oluşan konvoyun otobüsü yavaşlatarak yoldan çıkarmaya çalıştığını iddia ediyor.

CNN televizyonunda yayınlanan bir video görüntüsünde Trump flamalı bir aracın Biden’ın otobüsüyle birlikte hareket eden bir başka araca doğru direksiyon kırarak kasten çarptığını gösteriyor. Texas Tribune gazetesi, çarpılan aracın sürücüsünün Biden kampanyası çalışanı olduğunu bildirdi.

Biden kampanyasına göre otobüsün içindekiler acil yardım hattı 911’i arayarak durumu bildirdi. Polis, çağrıya yanıt vererek otobüse gideceği noktaya ulaşana kadar eşlik etti.

San Antonio’daki FBI sözcüsünün Reuters haber ajansına gönderdiği elektronik posta iletisinde, “FBI San Antonio şubesi olayın farkındadır ve soruşturmaktadır” denildi.

Başkan Trump ise Pazar gecesi paylaştığı Twitter mesajında destekçilerini soruşturan FBI’ı eleştirdi ve “Bence bu vatanseverler hiçbir yanlış yapmadı” dedi.

Trump, Michigan eyaletinde düzenlediği seçim mitinginde ise “Dün bizimkileri gördünüz mü? Onun (Biden) otobüsünü koruyorlardı” şeklinde konuştu.

Demokrat Partili başkan adayı Joe Biden ise Pazar günü Philadephia’da katıldığı seçim mitinginde Cuma günü Teksas’ta yaşanan olaya değindi ve ”Böyle bir şeyi daha önce hiç görmedik. En azından bunun iyi bir şey olduğunu söyleyen bir başkana daha önce hiç rastlamadık” dedi.

Demokrat aday Biden ya da başkan yardımcısı adayı Kamala Harris, Trump destekçilerinin yoldan çıkarmaya çalıştığı otobüsün içinde değildi. Ancak Texas Tribune gazetesi, otobüs yolcuları arasında Teksas eski eyalet senatörü ve Demokrat Parti ABD Temsilciler Meclisi adayı Wendy Davis’in bulunduğunu bildirdi.

Trump destekçileri ve Biden kampanyasının Teksas’taki bir otoyolda yaşadığı bu olay, kamuoyu yoklamalarının Biden ve Trump’ın Teksas eyaletinde yarışı beklenmedik şekilde başa baş götürdüğünü göstermesi sonrasında yaşandı Teksas, uzun yıllardır Cumhuriyetçi Parti’nin kalesi olarak kabul ediliyordu.

Biden kampanyasının Teksas temsilcisi Tariq Towfik, “Trump destekçileri, Joe Biden ve Donald Trump’ın birbirinden çok farklı vizyonları hakkında yapıcı diyaloglara girmek yerine Teksas’ta kampanya çalışanlarımızı, destekçilerimizi, vekillerimizi ve diğerlerini tehlikeye atmaya karar verdi. 3 Kasım’da görüşeceğiz” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyetçi Parti Teksas Başkanı Allen West ise yaptığı açıklamada olayın medyadaki yansımalarını “yalan haber ve propaganda” oalarak niteledi ve “Kaybetmeye hazırlanın… beni rahatsız etmekten vazgeçin” dedi.

Teksas, Trump yandaşlarının araçlarıyla eyleme giriştikleri tek yer değil. Pazar günü sosyal medyada yayılan bazı video görüntüleri, Trump flamalı araçların New York’un beş bölgesinden biri olan Bronx’taki Whitestone Köprüsü üzerinde de trafiği tıkadığını gösteriyor.

Yerel medyada yer alan haberlere göre Trump yandaşları, Pazar günü, New Jersey eyaletindeki Garden State Otoyolu’nu ve New York eyaletinde Westchester ve Rockland ilçelerini birbirine bağlayan Hudson Nehri üzerindeki Tappan Zee Köprüsü’nü de kapatma eylemlerinde bulundu.