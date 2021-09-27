FBI: ‘‘Şiddet Suçlarının Oranı 2020’de Arttı’’

ABD Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) yayınladığı rapora göre son dört yılda ilk kez ülkede şiddet suçlarının oranı bir önceki yıla göre arttı.

Rapora göre ABD’de 2020 yılında şiddet içeren suçlar 2019’a göre yüzde 5,6 arttı. Mülkiyet suçlarında yüzde 7,8 düşüşle art arda 18 yıl azalma görülmüş oldu.

2020 istatistiklerine göre şiddet suçlarının tahmini oranı 100 bin kişide 387,8 ve mülkiyet suçlarının tahmini oranı 100 bin kişide bin 958,2 olarak kayıtlara geçti.

FBI’ın Düzenli Suç Raporu programı güvenlik birimleri tarafından bildirilen şiddet içeren cinayet ve kasten adam öldürme, tecavüz, soygun ve ağır saldırı suçları ile soygun, hırsızlık, motorlu araç hırsızlığı ve kundakçılık gibi mülkiyet suçları hakkında bilgi topluyor.

Rapora göre 2020’de şiddet içeren suçların tahmini toplamı 1 milyon 227 bin 696’ydı. 2019’un tahminleriyle karşılaştırıldığında hırsızlık oranı yüzde 9,3 ve tecavüz oranı yüzde 12 düştü. Ağır saldırı suçlarının oranı yüzde 12,1 artarken cinayet ve kasıtlı adam öldürme suçları yüzde 29,4 arttı.

Ülke çapında mülkiyet suçlarının sayısının 6 milyon 452 bin 38 olduğu tahmin ediliyor. Üç mülkiyet suçundan ikisi için tahmini rakamlar, bir önceki yılın tahminleriyle karşılaştırıldığında düşüş gösterdi. Soygunlar yüzde 7,4, hırsızlık yüzde 10,6 azalırken, motorlu araç hırsızlıkları yüzde 11,8 arttı.

Kundakçılık da mülkiyet suçlarının kurbanlarının 2020’de 17,5 milyar dolar zarara uğradığı tahmin ediliyor.

2020’de 7 milyondan fazla kişi gözaltına alındı

FBI’a göre güvenlik birimleri 2020’de ülke genelinde toplam 7 milyon 600 bin kişiyi gözaltına aldı.

Şiddet suçları için tutuklama oranı 100 bin kişide 147,9 ve mülk suçu için tutuklama oranı 100 bin kişide 267,3 olarak kayıtlara geçti.

Şiddet içeren suçlar kapsamında, cinayet ve kasti adam öldürme suçlarından tutuklanma oranı 100 bin kişide 3,8; tecavüz 6,3; soygun 21 ve ağır saldırı 100 bin kişide 116,8 olarak rapora geçti.

Mülkiyet suçlarından soygun için tutuklanma oranı 100 bin kişide 45,7; hırsızlık 193,1 ve motorlu araç hırsızlığı 25,5 olarak açıklandı. Kundaklama için tutuklama oranı 100 bin kişi başına 3 olarak kayda geçti.