FBI’a Teslim Olan Bannon Serbest Bırakıldı 

Hakkındaki “Kongre’ye itaatsizlik” suçlamasıyla bu sabah Federal Soruşturma Bürosuna (FBI) teslim olan eski ABD Başkanı Donald Trump’ın eski danışmanı Steve Bannon, Kongre soruşturmasında cezai suçlamalarla karşı karşıya kalan ilk kişi olarak, ilk kez federal mahkemede, Sulh Hakimi Robin Meriweather’ın huzuruna çıktı.

Çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakılan Bannon, Perşembe günü tekrar hakim karşısına çıkacak.

Duruşmadan sonra federal adliye binasının dışında gazetecilere açıklama yapan Bannon, Başkan Joe Biden’ı, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’yi ve Adalet Bakanı Merrick Garland’ı hedef aldı.

Duruşma sırasında, Bannon iki avukatıyla sık sık görüştü. Bannon’ın mahkeme salonunda ara sıra gülümsediği görüldü. Bir mahkeme çalışanın talebi üzerine, Bannon elini kaldırdı ve duruşma öncesi tahliye koşullarına uymaya yemin etti.

Bannon, başkent Washington’daki FBI binasına girişinde bir grup gazeteciye, “Biden rejimini deviriyoruz” demişti.

Bannon, Cuma günü, federal büyük jüri tarafından, 6 Ocak saldırısı kapsamındaki olayları soruşturan ABD Temsilciler Meclisi Komisyonu’na ifade vermeyi ve Kongre’ye belge sunmayı reddettiği gerekçeleriyle Kongre’ye itaatsizlikle suçlanmıştı.

Bannon, sosyal medya web sitesi GETTR’de canlı yayın yapan bir kameraya bakarak, destekçilerine seslendi.

Siyah giysinin üzerine zeytin yeşili bir palto giyen ve siyah yüz maskeleri de dahil olmak üzere siyah giyinmiş korumaların eşlik ettiği Bannon, “Odağınızı dağıtmayın. Bunların hepsi (kuru) gürültü” dedi.

Adalet Bakanlığı, Kongre’ye itaatsizliğin bir yıla kadar hapis ve maksimum bin ABD Doları para cezası ile cezalandırılabilecek bir suç olduğunu açıkladı.

Bannon, Temsilciler Meclisi komisyonu tarafından, Trump destekçilerinden oluşan bir grubun, Kongre’nin Trump’ın Biden’a karşı seçimi kaybettiğinin resmen onaylamasını engellemek için Kongre’ye düzenlediği başarısız baskın girişiminde bulunduğu 6 Ocak’a kadar geçen süre hakkında ifade vermesi emredilen, Trump’a yakın 30’dan fazla kişiden biri.

Trump, baskınla ilgili soruşturmayı yürüten komisyonu engellemeye çalıştı ve eski danışmanlarına işbirliği yapmamaları talimatını verdi.

Bannon, Trump’ın – daha önce bir yargıç tarafından reddedildiği halde talep edilen materyali yürütme ayrıcalığı adı verilen yasal bir uygulama kapsamında gizli tutma hakkına sahip olduğu konusundaki ısrarına atıfta bulunarak, celbe karşı çıkmıştı.

Bannon kendisinden istenen belgeleri komisyonla paylaşmayı ve komisyona ifade vermeyi reddetmiş, gerekçe olarak da eski Başkan Trump’tan bu yönde gelen talebi göstermişti.

Soruşturmayı yürüten Temsilciler Meclisi komisyonu üyeleri, Bannon’a yöneltilen suçlamaların, eski Beyaz Saray Genel Sekreteri Mark Meadows dahil olmak üzere diğer tanıkları ifade vermeye teşvik edeceğini umuyor.

Muhafazakar medya çevrelerinde önde gelen bir isim olan Bannon, Trump’ın 2016 başkanlık zaferinin mimarıydı ve daha sonra Beyaz Saray baş stratejisti olarak görev yaptı. Eski Goldman Sachs Grubu çalışanı ve donanma mensubu Bannon, ABD’de ve yurtdışında muhafazakar davaları ve adayları destekledi.

GETTR, Trump’ın müttefiki Jason Miller tarafından kurulan bir sosyal medya platformu. Bannon yorum yaparken, kendi podcast’inin de tanıtımını yaptı.

Bannon geçen yıl, Trump’ın ABD-Meksika sınırına bir duvar inşa etme vaadini desteklemek için özel bir fon toplama çabası kapsamında, bağışçıları dolandırmakla suçlanmış, Trump, dava mahkemeye sevkedilmeden önce Bannon’ı affetmişti.

Trump Pazar günü yaptığı açıklamada, “Bu ülke, Steve Bannon’a yaptıklarını belki de hiç kimseye yapmadı ve bunu başkalarına da yapmak istiyorlar” dedi.

6 Ocak komisyonunun da bir üyesi olan Demokrat Adam Schiff, Bannon’ın iddianamesinin diğerlerinin direncini kıracağına inandığını söyledi.

Schiff, komisyonun Meadows’a karşı itaatsizlik suçlamalarını takip etme tehdidini yineledi.

Komisyon, Bannon’ın 6 Ocak olayları hakkında önceden bilgi sahibi olduğuna inanıyor. Bannon 5 Ocak’taki bir podcast’te “yarın kıyamet kopacak” demişti.

6 Ocak baskınından önce Trump, Beyaz Saray yakınında toplanan destekçilerine bir konuşma yapmış ve seçimlerin yaygın oylama sahtekarlığı yoluyla çalındığına dair asılsız iddialarını tekrarlamış ve bunu durdurmak için onları Kongre’ye gidip “ölümüne savaşmaya” çağırmıştı.