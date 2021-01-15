FBI’dan Kongre Baskınının Ardından 100’den Fazla Tutuklama

Federal Soruşturma Bürosu FBI, geçen hafta yaşanan Kongre olaylarının ardından 100’den fazla kişiyi tutukladı. FBI şimdiyse 3 Kasım seçimlerinin galibi Demokrat Joe Biden’ın 20 Ocak’taki yemin töreninin güvenliğini tehdit etmesi olası kişilere odaklanıyor.

FBI Başkanı Christopher Wray, Başkan Yardımcısı Mike Pence’i yemin töreninin güvenliği konusunda bilgilendirmek için verdiği özel brifingde 6 Ocak’taki Kongre olaylarından bu yana 200 şüphelinin kimliğinin tespit edildiğini kaydetti. Wray, “Kim olduğunuzu biliyoruz, eğer oradaysanız, FBI ajanları sizi bulacak” dedi.







Kongre olaylarında biri polis beş kişi hayatını kaybetmişti.

Kongre olayları nedeniyle tutuklananların kimlikleri de açıklanmaya başlandı. Federal güvenlik güçleri geçen hafta yaşanan Kongre saldırısı sırasında bina içinde Konfederasyon (ABD İç Savaşı’nda isyancı Güney eyaletlerini temsil eden birlik) bayrağı taşırken fotoğraflanan bir kişinin tutuklandığını bildirdi.





Federal Soruşturma Bürosu FBI ve Adalet Bakanlığı yetkilileri Kevin Seefried ve oğlu Hunter’ın Delaware eyaletinin Wilmington kentinde polise teslim olduklarını doğruladı.

Polis belgelerinde baba oğul Seefried’lere “izinsiz girme” ve “mülke zarar verme” gibi kabahat suçları yöneltileceği belirtildi.

FBI, sosyal medyada yayınladığı bir bültende ve başka kanallarda Seefried’in dört fotoğrafını yayınlayarak hakkında bilgi istemişti. Bu fotoğraflarda Seefried, Kongre’de büyük bir konfederasyon bayrağını taşırken görülüyordu.

1861-1865 yılları arasında yaşanan Amerikan İç Savaşı konfedere güney eyaletlerinin yenilgisi ve kölelerin özgürlüğe kavuşmasıyla sonuçlanmış, ancak konfederasyon bayrağı sıkça kullanılan ve tartışma yaratan tarihi simgelerden biri haline gelmişti.

İç Savaş tarihçisi ve yazar John Reeves’e göre, geçmişi ABD İç Savaşı’na dayanan bayrak, 1950 ve 1960’lı yıllarda ABD’de medeni haklar hareketi sırasında ayrımcılığın kaldırılmasının ve siyah Amerikalılar’ın oy verme hakkına muhalefetin bir sembolü olarak görülüyordu. Konfederasyon bayrağı, beyaz ırkın üstünlüğünü savunanların eylemlerinde sık sık yer alıyor.





Pennsylvania eyaletindeyse bir federal yargıç emekli bir itfaiye görevlisinin tutuklu yargılanması kararı aldı. Bu kişi hakkında savcılar tarafından geçen haftaki Kongre olayları sırasında polise yangın söndürme tüpüyle saldırdığı suçlaması yapılmıştı.

Yargıç Henry Perkin tarafından yapılan açıklamada Pennsylvania eyaletinin Chester kentinde 55 yaşındaki Robert Sanford’un “toplum, demokrasi ve Kongre üyeleri için tehlike arz ettiği” belirtildi.

Mahkeme belgelerinde Sanford’un elindeki objenin biri kasklı diğer ikisi kasksız üç polisin başına isabet ettiğinin video görüntüleriyle tespit edildiği kaydedildi.

Savcılar mahkemede Sanford’un evinde yapılan aramada aşırı sağcı Proud Boys grubuna ait malzemeler bulunduğunu kaydetti. Sanford’un avukatıysa mahkemede müvekkilinin aşırılık yanlısı bu gruba üye olmadığını ve suç geçmişinin de olmadığını belirtti.





Bir başka zanlı, Hunter Ehmke ise Adalet Bakanlığı tarafından devlet mülküne zarar verme, resmi oturumu engelleme ve şiddet kullanarak zorla grime suçlarıyla suçlandı. Mahkeme belgelerine göre bir polis memuru Ehmke’nin Kongre’deki pencerelerden birini kırarak içeri girmeye çalıştığını gördü ve ona kalkanıyla engel olmaya çalıştı. Polis memuru Ehmke’yi olaylar sırasında gözaltına almaya çalıştı ancak öfkeli göstericilerin baskısı nedeniyle serbest bırakmak zorunda kaldı.

Mahkeme belgelerinde, hakkında suçlama yapılan bir diğer kişi olan Iowa eyaletinden Douglas Austen Jensen’den ise aşırı sağcı komplo teorisi grubu QAnon’un destekçisi olarak söz edildi. Guardian gazetesi tarafından yayınlanan görüntülerde Jensen, saldırganların karşısında yalnız kalan siyah bir polis memuruna sataşırken ve arkasındaki kalabalıkla birlikte onu merdivenlerden yukarı kovalarken görülmüştü.





Kongre baskınının ardından Temsilciler Meclisi dün Başkan Trump’ın azledilmesi tasarısını onayladı. Böylece Trump tarihte hakkında 2 kez azil süreci başlatılan ilk ABD başkanı oldu.