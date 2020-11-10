FCA ve Groupe PSA'nın birleşimi Stellantis'in logosu tanıtıldı

İSTANBUL (AA) – Fiat Chrysler Automobiles NV (FCA) ve Peugeot SA'nın (Groupe PSA) birleşmesinden oluşan Stellantis'in logosu tanıtıldı.

PSA Grubu açıklamasına göre, logo, Stellantis'in kurucu şirketlerinin zengin mirasını, yeni grubun 14 önemli otomotiv markasından oluşan portfolyosunun ortak gücünü ve tüm bölgelerde emek vermiş olan çalışanlarının profesyonel geçmişlerindeki çeşitliliğini sembolize ediyor.

Stellantis adında da olduğu gibi "stello" kelimesinin Latince kökeni "yıldızlarla parlamak" anlamına gelirken, iyimserliğin, enerjinin ve sürdürülebilir mobilitenin gelecek döneminde yeni liderlerden biri olmakta kararlı, farklı ve yenilikçi bir şirketin görsel temsili olarak dikkati çekiyor.

Logonun tanıtımı, 2021'in ilk çeyreğinin sonunda gerçekleşmesi beklenen birleşme projesinin tamamlanmasına yönelik atılan en son adım olacak.

Bu anlamda, her iki şirket hissedarlarının ilgili olağanüstü genel kurul toplantılarında onayı, güvensizlik ve diğer yasal gerekliliklerin karşılanması dahil olmak üzere alışılmış kapanış koşulları yürürlükte olacak.