FDA, 5-11 yaş grubuna aşı uygulanmasını onayladı

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Pfizer ve BioNTech tarafından Covid-19’a karşı geliştirilen aşının 5-11 yaş grubuna uygulanmasına onay verdi.

Sozcu.com.tr

ABD’de Covid-19’a karşı aşılama yaşının 5’e düşmesi için ilk adımı atmış, önceki gün Federal Gıda ve İlaç Dairesi’ne (FDA) bağlı Aşılar ve İlgili Biyolojik Ürünler Danışma Komitesi, corona virüsüne karşı Pfizer/BioNTech tarafından geliştirilen aşının 5-11 yaş grubuna normal dozun 3’te 1 oranında uygulanması yönünde tavsiye kararı almıştı.

Komitenin tavsiyesinin ardından FDA, 5-11 yaş grubunun Covid-19’a karşı Pfizer/BioNTech ile aşılanmasına izin verip vermeme konusunda nihai kararını verdi. FDA, Pfizer ve BioNTech tarafından Covid-19’a karşı geliştirilen aşının 5-11 yaş grubuna uygulanmasına onay verdi.

“PFIZER/BIONTECH AŞISI 5-11 YAŞ GRUBUNDA YÜZDE 90.7 ETKİLİ”

Pfizer/BioNTech tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada, aşının 5-11 yaş grubunda yüzde 90.7 etkili olduğu aktarılmıştı.

Açıklamada, 5 ila 11 yaş arasındaki 2 bin 268 çocuğa 3 hafta arayla plasebo veya normal dozun 3’te 1’i ile aşı yapıldığı kaydedilmiş, aşı olan çocukların bağışıklık sistemlerinin olmayanlara kıyasla antikor üreterek güçlendiği ve hastalığı daha hafif semptomlarla geçirdikleri belirtilmişti.

3’ÜNCÜ DOZ ETKİNLİK ORANI YÜZDE 95.6

Pfizer CEO’su Albert Bourla, 16 yaş ve üzeri 10 bin katılımcıyla yapılan denemede Pfizer/BioNTech aşısının 3’üncü takviye dozunun hastalığa karşı yüzde 95.6 oranında etki sağladığını açıklamış, “Söz konusu sonuçlar, bu hastalığa karşı daha iyi koruma hedeflediğimiz için takviye dozların faydalarına ilişkin daha fazla kanıt sağlıyor” ifadelerini kullanmıştı.

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