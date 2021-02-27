FDA Danışma Kurulu’ndan Johnson & Johnson’ın tek dozluk aşısına yeşil ışık

Corona virüsü salgını dünya genelinde etkisini sürdürürken, aşılarla ilgili kritik gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nin (FDA) Pfizer ve BioNTech ile Moderna aşısına onay vermesinin ardından Johnson & Johnson için de son düzlüğe girildi.

FDA Danışma Kurulu, Johnson & Johnson’ın corona virüsü aşısı üzerinde yaptıkları inceleme sonucunda aldıkları tavsiye kararda, aşının acil kullanım onayına uygun olduğunu duyurdu. Bu açıklamanın ardından FDA’nın kısa süre içinde üçüncü aşıyı onaylaması bekleniyor. Benzer süreç Pfizer/BioNTech ile Moderna için de bu şekilde işlemişti.

AĞIR GEÇİRMEYİ YÜZDE 66 ÖNLÜYOR



FDA Danışma Kurulu’nun mercek altına aldığı çalışmalara göre Johnson & Johnson’ın aşısı 44 bin kişi üzerinde denendi. Aşının hastalığı ağır geçirmeyi önlemedeki etkinliği yüzde 66 olarak belirlendi. Aşı yapıldıktan 28 gün sonra hastanede tedavi ihtiyacını önlemedeki başarının da yüzde 100 olduğu ifade edildi.

HAFTADA 4 MİLYON DOZ KAPASİTE



Johnson & Johnson’ın rakiplerinden ayrılan en büyük özelliği aşının tek doz olarak geliştirilmesi. Saklama ve dağıtım şartları da daha avantajlı olan aşı, normal buzdolabı sıcaklığında muhafaza edilebiliyor.

Johnson & Johnson yetkilisi Dr. Paul Stoffels, “Covid-19 aşı adayımızın pandeminin gidişatını değiştireceğine inanıyoruz. Onay aldığımız takdirde haftada 3-4 milyon aşı ulaştırabiliriz. Mart ayı bitmeden 20 milyon dozu yakalayabiliriz” ifadelerini kullandı.

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