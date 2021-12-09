FDA’den 16-17 Yaş İçin Takviye Doza Onay

ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), Pfizer/BioNTech aşısının üçüncü dozunun 16 ve 17 yaş için acil durum kullanımına izni verdi. Corona virüsüne karşı güçlendirici doz için, ikinci dozun üstünden altı ay geçmesi gerekiyor.

16 ve 17 yaşındakilerin Pfizer/BioNTech’in iki dozluk elçi RNA türü aşısının üçüncü dozunu olmalarına yeşil ışık yakan FDA, Covid-19 aşısı takviye dozlarının kapsamını genişletmiş oldu.

FDA yetkilisi Dr. Janet Woodcock, ‘‘Aşı olmak ve erişilebilir olduğunda takviye doz yaptırmak, maske takma, kalabalıktan ve kötü havalandırılan yerlerden kaçınma gibi önlemlerle biraraya geldiğinde, Covid-19’la mücadelede en etkili yöntemi oluşturuyor’’ dedi.

Takviye dozun 16 ve 17 yaşındakilere yapılmaya başlanması için, FDA onayından sonra Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin (CDC) aşıyı resmen önermesi gerekiyor.

ABD ve diğer birçok ülke yetişkinlere takviye dozlarını olmaları çağrısı yapıyor. Aşıların koruyuculuğu zaman geçtikçe azaldığı için uzmanlar, güçlendirici dozun Covid-19’a karşı aşı korumasının sürmesi için önemli olduğunu vurguluyor.

Pfizer/BioNTech’in aşısı ABD’de 18 yaşın altına yapılan tek Covid-19 aşısı. 16 yaşın altındakiler için takviye doza ne zaman onay çıkacağı ise henüz bilinmiyor.

Corona virüsünün bulaşıcılığı yüksek Delta varyantı ABD’de ve dünyanın genelinde vakaların büyük kısmını oluşturuyor. Ancak aşıların yeni Omicron varyantına karşı ne derece etkili olacağı henüz kesinleşmedi. Yine de uzmanlar takviye dozların mevcut en büyük tehdit olan Delta varyantına karşı korumayı önemi ölçüde arttırdığı konusunda hemfikir.

Yan etkiler karar sürecini zorlaştırıyor

Pfizer ve Moderna’nın elçi RNA türü aşılarının neden olduğu nadir görülen bir yan etki, takviye dozun yaşını indirme kararını alma sürecini zorlaştırıyor. Bu aşılar çok nadir de olsa özellikle genç ya da ergenlik çağındaki erkeklerde kalp kası iltihabı (miyokardit) vakalarına neden olabiliyor.

FDA Covid-19 vakalarında görülen artışın, takviye dozun faydalarının yan etkilerin potansiyel risklerinden çok daha fazla olduğunu gösterdiğini bildiriyor. Öte yandan Corona virüsü enfeksiyonu da ciddi kalp iltihabına neden olabiliyor.

Gençlere aşının üçüncü dozunu bir süredir yapan İsrail, yan etkilerin, nadir de olsa görülmeye devam ettiğini kaydetti.

ABD’de bu hafta yayınlanan ülke genelindeki çocuk hastanelerinin kayıtlarının incelenmesiyle yapılan bir araştırma, nadir görülen bu yan etkilerin hafif seyrettiğini ve hastaların hızla iyileştiğini ortaya koydu.