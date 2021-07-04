Feci kaza! 1 polis şehit oldu

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Alaturka Online
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Kaza, saat 20.30 sıralarında Tavşanlı Harmancık karayolu Derbent köyü yol ayrımında meydana geldi. Derbent köyü kavşağında meydana gelen kaza ihbarı üzerine Tavşanlı Bölge Trafik Büro Amirliğinde görevli polis memuru Serhan Alışkan’ın da aralarında bulunduğu ekip olay yerine gitti.

Yol üzerinde kaza ile ilgili ölçüm yapan polis memuru Serhan Alışkan’a, Harmancık istikametine giden M.Y. yönetimindeki 43 AG 966 plakalı hafif ticari araç çarptı.

ŞEHİT OLDU

Metrelerce savrularak ağır yaralanan polis memuru Alışkan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalesine rağmen polis memuru Alışkan şehit oldu. Araç sürücüsü M.Y. ise gözaltına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. DHA

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