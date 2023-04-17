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17 Nisan 2023
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Feci kaza! 2 kişi öldü, Ankara istikameti ulaşıma kapandı

Alaturka Online
Alaturka Online

Otoyolun İstanbul istikametinde Hüseyin Koyuncu idaresindeki ham deri yüklü 0818 M yabancı plakalı TIR, Hendek ilçesi İkbaliye mevkisinde bariyerleri kırdıktan sonra devrildi.

Hızını alamayarak karşı şeride geçen TIR, bu sırada Ankara yönüne giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 CGU 830 plakalı otomobil ile çarpıştı.

ANKARA YÖNÜ ULAŞIMA KAPANDI

Kazanın etkisiyle TIR’daki ham deriler yola saçıldı, otoyolun Ankara yönü ulaşıma kapandı, güzergahta uzun araç kuyrukları oluştu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede TIR sürücüsü Koyuncu’nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan Munise Asker, Yeşim ve Tarık Yıldız (17) ile ismi öğrenilemeyen 2 kişi ambulanslarla Hendek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralılardan Munise Asker burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İsimleri öğrenilemeyen 2 yaralı ise Düzce’deki hastaneye sevk edildi.

Güzergahtaki ulaşım tek şeritten verilmeye devam ederken, karayolları ekipleri yolda temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

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