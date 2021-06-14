Feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Kaza, Gaziantep-Nurdağı karayolu Atalar mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Gaziantep istikametinden Nurdağı istikametine seyir halinde olan bir otomobilin tekeri patladı. Tekeri patlayan aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Direksiyon hakimiyeti kaybolan araç taklalar attıktan sonra yol kenarına savruldu.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Meydana gelen feci kazada araç hurdaya dönerken araç içerisinde bulunan 6 kişiden 3’ü hayatını kaybetti. Diğer 3 kişiden ikisi ise ağır yaralandı. Kaza ile ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. İHA

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