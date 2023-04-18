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18 Nisan 2023
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Feci kaza: Kadın yanarak öldü

Alaturka Online
Alaturka Online


Kaza, saat 01.30 sıralarında Antalya-Isparta kara yolunun Bucak’a bağlı Kargı köyü yakınlarında meydana geldi. Kazaya karışan iki otomobil çarpıştıktan sonra alev aldı.

Çevredeki vatandaşların itfaiyeyi araması üzerine, Bucak Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine geldi ve yangına müdahale etti.

Kazada araçtan çıkamayan A.Ö. adlı kadın hayatını kaybetti, yaralanan üç kişi ise Antalya’daki hastanelere kaldırıldı.

Kaza sonrası cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, vatandaşların yangın sırasında çevredeki araçlardaki kişilere yardım etmeye çalıştığı görüldü. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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