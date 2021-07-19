Feci kaza! Kendi aracının altında kalarak can verdi

Olay, Diyarbakır’ın Bağlar İlçesi Bağcılar Mahallesi 1149. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre ayakkabı satıcısı olan Celal Korhan ve yanındaki küçük kız çocuğu Kurban Bayramı için ayakkabı satışı sonrası hafif ticari aracı ile seyir halinde iken 31 DU 281 plakalı otomobil ile kontrolsüz kavşakta çarpıştı.

DEVRİLEN ARACIN ALTINDA KALDI

Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç takla attı. Araç sürücüsü Celal Korhan devrilen aracının altında kalarak can verirken yanındaki küçük kız çocuğu ve otomobilde bulunan bir kadın olmak üzere 2 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Aracın altında kalan Korhan olay yerinde can verirken yaralanan 2 kişi olay yerinde ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatılırken otomobil sürücüsü gözaltına alındı, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Korhan’nın cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere morga kaldırıldı. İHA

İlginizi Çekebilir Diyarbakır’da ortalık karıştı! Yaralılar varİlginizi Çekebilir Feci kaza! 17 yaralı