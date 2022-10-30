Feci kaza sonrası araç bu hale geldi

Kahramanmaraş’ta aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu kontrolden çıkarak bir iş yerinin duvarına çarpan otomobilde bulunan 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza, geç saatlerde Abdülhamidhan Mahallesi Ahmet Uncu Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, F.B. (19) yönetimindeki 46 BR 677 plakalı otomobil, yokuş aşağı inerken sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti.

ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ

Kontrolden çıkan otomobil, yolun sağındaki bir iş yerine çarptı. Kazada sürücü F.B. ile araçta bulunan Z.G. (14), H.B. (14), Ö.F.K. (14) ve A.K.B. (14) yaralandı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada iş yerinin kapısı parçalanırken, ihbar üzenine olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Hurdaya dönen araçtan çıkarılan yaralılar ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldıktan sonra ambulanslarla hastanelere götürüldü. Tedavi altına alınan yaralılardan A.K.B., doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Tedavisine devam edilen 4 yaralıdan 2’sinin ise sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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