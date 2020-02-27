Feci kaza sonrası can pazarı!

Yazan:
Alaturka Online
-

Kaza, akşam saatlerinde tarihi Malabadi Köprüsü’nde meydana geldi. 12 AP 937 plakalı otomobil, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan bir kişi sağlık ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı.

Kazada aralarında çocuklarında olduğu 1’i ağır 6 kişi Silvan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Otomobil çekici ile otoparka çekilirken ağır yaralı kişinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. DHA

İLGİLİ HABERİstanbul'da feci kaza! Servis minibüsünün altında kaldıİstanbul’da feci kaza! Servis minibüsünün altında kaldı

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?