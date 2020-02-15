Feci kaza! Yaya geçidindeki anne öldü kızı yaralı

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Alaturka Online
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Kaza, saat 15.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Çorakçılar Mahallesi Miralay Nazım Bey Bulvarı’nda meydana geldi. Ümit İ. (25) yönetimindeki 66 AY 546 plakalı otomobil, yaya geçidinde yolun karşısına geçmeye çalışan Hatice Güneri ile kızı Fatma İsmailoğulları’na çarptı.

Sürücü yaya geçidindeki anne ve kızına çarptı. DHA

Ağır yaralanan anne ve kızı, gelen sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Kayseri Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

70 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. DHA

Hatice Güneri, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kızı Fatma İsmailoğulları ise tedaviye alındı. Sürücü, gözaltına alındı. DHA

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