FED açıkladı! ABD’de TÜFE beklentisi en düşük seviyede

New York Fed, şubat ayına ait Tüketici Beklentileri Anketi’nin sonuçlarını yayımladı.

Yaklaşık 1.300 hanehalkının katılımıyla gerçekleştirilen anketin sonuçlarına göre, gelecek 12 ayı kapsayan kısa vadeli medyan enflasyon beklentisi, şubatta 0,8 puan azalışla yüzde 4,2’ye düştü. Bu değer, Mayıs 2021’den bu yana kaydedilen en düşük enflasyon beklentisi oldu.

Gelecek 3 yıllık süreci kapsayan orta vadeli enflasyon beklentisi de şubatta yüzde 2,7’de sabit kaldı.

Şubatta yüzde 5,7’den yüzde 5,6’ya geriledi

Aynı dönemde, gelecek 5 yıllık süreci kapsayan uzun vadeli enflasyon beklentisi ise 0,1 puan artışla yüzde 2,6’ya çıktı.

Hanehalkı harcamalardaki artışa ilişkin beklenti şubatta yüzde 5,7’den yüzde 5,6’ya gerileyerek düşüşünü 4’üncü aya taşıdı. Hanehalkı gelirindeki artışa ilişkin beklenti de şubatta yüzde 0,1 puan azalışla yüzde 3,2’ye düştü.

Bu dönemde konut fiyatlarında beklenen artış 0,3 puan artarak yüzde 1,4’e yükseldi. Gıda, enerji, sağlık ve kira maliyetlerinde ise aynı dönemde artışa ilişkin beklentiler azaldı.

ABD’de şubat ayı enflasyonu yarın açıklanacak

ABD’de geçen ay açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocakta aylık yüzde 0,5 ve yıllık yüzde 6,4 artarak beklentileri aşmıştı.

Ülkede yarın açıklanacak şubat ayı enflasyonuna ilişkin piyasa beklentisi ise aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 6 artış yönünde.