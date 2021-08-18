Fed Başkanı Powell: ABD ekonomisi henüz pandemi öncesi seviyeye dönmedi

Ekonominin henüz pandemi öncesi seviyeye dönmediğini ifade eden ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, “Corona virüsü salgını hâlâ ekonomik faaliyete gölge düşürüyor” dedi.

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Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell dün yaptığı açıklamada, ABD ekonomisinin corona virüsü pandemisi nedeniyle kalıcı olarak değiştiğini ve merkez bankasının bu değişikliklere uyum sağlamasının önemli olduğunu söyledi.

Öğrencilerle ve eğitimcilerle bir araya gelen Powell, “Salgın öncesi sahip olduğumuz ekonomiye geri dönmüyoruz. Pandemiyi atlatmaya devam ederken ekonomiyi dikkatle izlemeli ve ekonominin nasıl değiştiğini, politikamız üzerindeki etkilerinin ne olduğunu anlamaya çalışmalıyız” dedi.

Powell, Fed’in salgın nedeniyle acil durum araçlarını etkili bir şekilde kullandığını ancak acil durum ortadan kalktığı için bu araçları tamamen kaldırma sürecinde olduklarını dile getirdi.

“SALGIN EKONOMİK FAALİYETE GÖLGE DÜŞÜRÜYOR”

Salgın konusunda henüz zafer ilan edilemeyeceğini belirten Powell, “Corona virüsü salgını hâlâ ekonomik faaliyete gölge düşürüyor.” ifadesini kullandı. Powell, ABD ekonomisinin henüz pandemi öncesi seviyeye dönmediğini sözlerine ekledi.

Hizmet sektöründe işini kaybeden, işsiz kalan ve desteklenmesi gereken milyonlarca insan olduğunu söyleyen Powell, “Bu durumun iyileşmenin tamamlanmadığının bir göstergesi” dedi.

“UZAKTAN ÇALIŞMANIN KALICI OLACAĞI KESİN”

Yeni neslin hızlı olgunlaşacak olağanüstü bir nesil olduğunu söyleyen Powell, gelecekte iş modellerinin de değişeceğini belirtti. Powell, “İleride uzaktan çalışmanın daha da artacağı neredeyse kesin görünüyor” dedi. “Bu, çalışmanın doğasını ve şeklini değiştirecek” dedi.

Corona virüsünün bir süre daha hayatımızda olacağına ve insanların salgına rağmen hayatlarını devam ettirmek için uyum sağlamayı öğrendiğine dikkat çeken Powell, “Delta varyantının ekonomi üzerinde önemli etkilerinin olup olmayacağının henüz net olmadığını söyleyebilirim” dedi.

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