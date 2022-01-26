FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? FED faiz kararı beklentisi ne, ne olur?

Faiz kararı bugün Türkiye saat ile 22:00’da açıklanacak. FED faiz artırımı kararı bu ay beklenmiyor. Toplantı ardından yapılacak açıklamalarda FED faiz kararı için Mart ayında faizleri arttırma sinyalini vermesi bekleniyor. Yatırım bankası Goldman Sachs FED’in 2022 yılında mart, haziran, eylül ve aralık aylarında olmak üzere dört faiz artırımı yapacağı yönünde öngörülerde bulunmuştu.

Yılın ilk toplantısında Fed’in enflasyonla mücadelede göstereceği duruş piyasa fiyatlamaları açısından oldukça önemli. Toplantı sonrasında açık uçlu bir faiz artırım sinyali verilmesi durumunda dolar endeksinde yaşanan değer artışı devam ederek kıymetli maden fiyatları üzerinde baskı oluşturabilir. FED faiz arttırırsa doların değerinin artması ancak büyümenin yavaşlaması bekleniyor.

FED KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

FED faiz toplantısı 25-26 Ocak tarihleri arasında gerçekleşecek. FED faiz kararı 26 Ocak saat 22:00 itibari ile açıklanması bekleniyor.

FED FAİZ ARTTIRMA KARARI ALIRSA NE OLUR?

Fed’in olası bir faiz artışı gelişmekte olan piyasalar başta olmak üzere dünya piyasalarını derinden etkileyecek. Fed’in faiz artırımı doların değerinin artması ve büyümenin yavaşlamasını beraberinde getirebileceği düşünülüyor. Bu nedenle Fed kararları piyasalar tarafından endişe ile takip ediliyor.

FED FAİZ ARTTIRMA KARARI NE ZAMAN ALINACAK?

ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs’ın ekonomistleri ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 2022 yılında mart, haziran, eylül ve aralık aylarında olmak üzere dört faiz artırımı yapacağı yönünde tahminde bulundu.

Banka’nın baş ekonomisti Jan Hatzius tarafından kaleme alınan araştırma notuna göre, ABD iş gücü piyasasındaki toparlanma ve 14-15 Aralık’ta gerçekleşen Fed toplantı tutanaklarındaki şahin sinyaller daha hızlı bir normalleşmeye işaret ediyor.

Hatzius araştırma notunda, bilanço küçültmesine ilişkin tahmini aralıktan temmuza çektiklerini belirtirken enflasyonun yüksek ihtimalle hedeflenenin çok üzerinde kalacağını aktardı. Hatzius, “Mart, haziran ve eylül aylarında görmeyi beklediğimiz faiz artırımlarına aralık ayını da ekledik” dedi.

ŞAHİNLEŞME SİNYALİ GELMİŞTİ

Fed’in son toplantısına ait tutanaklarda, faiz oranlarının öngörülenden daha erken yükseltilebileceği ve bilançodaki varlıkların azaltabileceği ifadeleri yer almıştı. Ayrıca Fed üyelerinin küresel arz darboğazlarına ilişkin endişeleri dikkat çekti.

Tutanakların ardından Fed’in haziran ayı için öngörülen faiz indirimlerine yönelik tahminler Mart ayına çekildi.

FED FAİZ KARARI BEKLENTİSİ NE?

Tutanakların ardından Fed’in Haziran ayı için öngörülen faiz indirimlerine yönelik tahminler Mart ayına çekildi. WSJ’nin aktardığına göre, ekonomik danışmanlık firması MacroPolicy Perspectives’in kurucusu Julia Coronado, tutanakların kendisini Haziran yerine Mart ayında başlayacak olan faiz artırım tahminini yükseltmeye sevk ettiğini söyledi.

Araştırma firması Renaissance Macro’da ekonomist olan Neil Dutta da, “Fed, Mart ayında yürüyüşe geçme yolunda ilerliyor. Onları neyin geride tutacağını görmek zor” dedi.