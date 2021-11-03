Fed faiz kararını açıkladı: Varlık alım hızı kasımdan itibaren azaltılacak

ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini değiştirmedi. Fed, kasım ayından itibaren varlık alım hızını azaltacağını duyurdu. Varlık alımını azaltma miktarı 15 milyar dolar olarak belirlendi.

Sozcu.com.tr

ABD Merkez Bankası Fed, politika faizini yüzde 0 ve 0,25 aralığında sabit tuttu.

Fed, kasım ayından itibaren varlık alım hızını azaltacağını duyurdu. Varlık alımını azaltma miktarı aylık 15 milyar dolar olarak belirlendi.

VARLIK ALIMLARI 2022 ORTASINDA SONA EREBİLİR

Fed, hazine tahvil alımlarını 10 milyar dolar ve mortgage destekli menkul kıymet alımlarını 5 milyar dolar azaltacağını duyurdu.

Açıklamada, ABD ekonomisinde kayda değer gelişme sağlandığı vurgusu yer aldı. Fed, aylık 80 milyar dolar tutarında Hazine kağıdı ve 40 milyar dolar tutarında mortgage destekli menkul kıymet olmak üzere 120 milyar dolar olan varlık alım programına sahipti.

Buna paralel olarak Fed, ekonomik görünümün gerektirdiği şekilde varlık alım hızlarının azaltılmasının devam edeceğini belirtti. Varlık alımının azaltılması bu hızda devam ederse Haziran 2022’de varlık alım programı sona ermiş olacak.

GEÇİCİ ENFLASYON VURGUSUNA DEVAM

Açıklama metnindeki geçici enflasyon vurgusu ise sürdü.

Fed açıklamasında tedarik ve arz dengesizliklerinin fiyat artışında etkili olduğu belirtildi.

POWELL: ENFLASYON GEÇİCİ

Fed Başkanı Jerome Powell, kararın ardından kameraların karşısına geçti. Powell konu ile ilgili şunları söyledi:

Üçüncü çeyrekte büyümenin yavaşlaması ve corona virüs vakaların artması ekonomik toparlanmayı yavaşlattı. Genel ekonomik aktivitedeki iyileşme hızı yavaşladı. Arz darboğazlarının yanında toplam talep bu yıl çok güçlüydü. Bu dengesizlikler bazı sektörlerde daha fazla fiyat artışlarına sebep oldu.

Sonuç olarak enflasyon yüzde 2’lik hedefimizin üzerinde. Yüksek enflasyon, pandeminin sebep olduğu durumlardan kaynaklanıyor. Arz ve talep dengesizliklerinin giderilmesi sonrasında enflasyon hedeflerimize yaklaşacağız ama bunun ne zaman olacağı belirsiz.

Pandeminin etkisi azaldıkça ve aşılama ilerledikçe ekonomik toparlanma hızı tekrar artacaktır. İş gücü piyasasına katılımın yavaşlaması da ekonomik toparlanma hızındaki düşüşü gösteriyor.

‘BEKLENİLDİĞİ GİBİ GİDERSE HER AY AYNI ŞEKİLDE DEVAM EDECEĞİZ’

Varlık alımlarımız pandeminin ilk dönemlerinde finansal istikrar sağladı. Geçen aralıkta komite varlık alımlarını devam ettirme kararı almıştı. Bugünkü toplantıda istihdam ve fiyat istikrarı ekonominin testi geçtiğine ve varlık alımlarının azaltılmasına karar verdik.

Ekonomi beklenildiği gibi giderse bu alımların azaltılmasının her ay aynı şekilde devam edileceği görüşündeyiz. Önümüzdeki yılın ortasında bitecek gibi düşünebiliriz. Ancak ekonomik görünümde herhangi bir değişiklik olursa hızı uyarlamaya hazırız.

Bugün açıkladığımız varlık alımlarının hızını düşürme kararı faiz politikası konusunda bir şey ifade etmemektedir. Bu konuda daha büyük bir testin geçilmesi gerekmektedir.”

Faiz artışına ilişkin soruları yanıtlayan Powell, şimdi faiz artırmak için iyi bir zaman olmadığını, toplantının ana gündeminin varlık alımlarının azaltılması olduğunu söyledi.

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